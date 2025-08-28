Alweer slecht nieuws voor Nissan: merk kukelt uit top 10 autoverkopen

Nieuws

Het slechte nieuws rond Nissan blijft maar aanhouden: het tobbende merk is uit de top 10 verdwenen van ’s werelds grootste autofabrikanten. En het einde van de ellende is nog niet in zicht.

Die top 10 geldt niet voor de omzet, het gaat puur om de verkoopcijfers. In de eerste helft van 2025 daalde de wereldwijde verkoop van de Japanse fabrikant met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totaal staat op 1,61 miljoen auto’s.

Dat is het laagste niveau in 16 jaar. Na de financiële crisis van 2008 was het aantal verkochte Nissans met 1,54 miljoen nog lager.

Het is de eerste keer sinds 2004 dat Nissan zijn plek in de mondiale top 10 verliest. Uit gegevens van MarketLines blijkt dat het bedrijf is ingehaald door Suzuki en door de Chinese reuzen BYD en Geely.

Nissan maakt verlies

In het tweede kwartaal van 2025 noteerde Nissan een nettoverlies van 115,7 miljard yen (723 miljoen euro). Andere koek dan de winst van 28,5 miljard yen (178 miljoen euro) een jaar eerder. Het bedrijf schrijft inmiddels al vier kwartalen op rij rode cijfers, veroorzaakt door dalende verkopen en stijgende operationele kosten.

In alle belangrijke werelddelen worden minder Nissans verkocht.

China: De verkoop in China, Nissans grootste markt, kelderde met 18 procent naar 270.000 auto’s. Dat is meer dan 60 procent lager dan de piek van 720.000 in 2018. De goedkope Nissan N7 (zie artikel hierboven) weet het tij niet te keren.

De verkoop in China, Nissans grootste markt, kelderde met 18 procent naar 270.000 auto’s. Dat is meer dan 60 procent lager dan de piek van 720.000 in 2018. De goedkope Nissan N7 (zie artikel hierboven) weet het tij niet te keren. Verenigde Staten: Ook in de VS blijven de verkopen zwak. Nissan heeft weinig hybrides en moet vrezen voor nog slechtere resultaten als de importheffingen van Donald Trump kracht blijven.

Ook in de VS blijven de verkopen zwak. Nissan heeft weinig hybrides en moet vrezen voor nog slechtere resultaten als de importheffingen van Donald Trump kracht blijven. Japan: In eigen land daalde de verkoop met 10 procent tot 220.000 auto’s – het laagste aantal in 32 jaar.

In eigen land daalde de verkoop met 10 procent tot 220.000 auto’s – het laagste aantal in 32 jaar. Europa: ook op ons continent is de belangstelling tanende. Nissan registreerde in de eerste helft van dit jaar 6,2 procent minder auto’s dan in H1/2024.

ook op ons continent is de belangstelling tanende. Nissan registreerde in de eerste helft van dit jaar 6,2 procent minder auto’s dan in H1/2024. Nederland: In onze kleine markt presteert Nissan slechter dan vorig jaar. Er werden 2615 modellen geregistreerd, vorig jaar waren het er 3282. 2024 was het slechtste jaar van Nissan (op basis van cijfers vanaf 1983). Als in 2025 geen kentering komt, gaat het laagterecord dus opnieuw aan flarden.

Er is ook goed Nissan-nieuws, er komt een nieuwe Micra. Blijf betrokken via onze nieuwsbrief .

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Chinese merken steeds populairder

Terwijl Nissan achterblijft, klimmen Chinese fabrikanten snel op in de wereldranglijst. BYD klom van 10 naar 7, Geely van plek 11 naar plek 8. Suzuki staat nu 10e. Bovenaan staat Toyota.