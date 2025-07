Als Nissan het slim aanpakt, kan deze goedkope Chinese EV ook in Nederland scoren

Nieuws

Nissan heeft betere tijden gekend, maar probeert het vege lijf te redden met een goedkope elektrische auto. Die is nu alleen nog in China leverbaar, maar als Nissan het slim aanpakt, kan hij ook bij ons gaan scoren.

Hoe zat het ook alweer met Nissan? Het gaat slecht, en niet zo’n beetje ook. Om het bedrijf weer gezond te maken, doet de bedrijfsleiding forse ingrepen. De Japanners hebben hun reddingsplan Re:Nissan gedoopt. Wereldwijd verdwijnen 20.000 banen. Nissan sluit zeven van de zeventien fabrieken en – dit is zorgelijk – stelt de introductie uit van al zijn nieuwe auto’s die na 2026 op de markt komen.

De Nissan N7 ontspringt de dans, want die is in China al op de markt. En met succes, want in minder dan twee maanden plaatsten ruim 20.000 Chinezen een order voor de sedan.

Omdat Nissan wel een succesje kan gebruiken, willen ze de EV nu ook naar andere markten exporteren. Hij wordt straks in elk geval leverbaar in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Ook Europa in vizier

Volgens Chinese media worden Australië en Europa wel overwogen als exportmarkten. De Chinese prijs van de N7 is omgerekend 14.200 euro. En dat is minder dan de Chinese prijs van een Volkswagen ID.3, die in Nederland 30.000 euro kost. En dan wordt het interessant, want zou Nissan de prijs bij ons ook zo laag weten te houden? Dan kun je een bijna 5 meter lange middenklasser kopen voor nog geen 30.000 euro.

Nissan moet hoe dan ook aanpassingen doen voordat de N7 wereldwijd de weg op mag. Zo moet de huidige software worden aangepakt, omdat deze momenteel Chinese AI-technologie bevat, die in sommige landen verboden is. Daarom ontwikkelt Nissan samen met techpartner IAT een nieuw softwaresysteem voor de internationale versies van de auto.

Nissan modellengamma

Als je momenteel een elektrische Nissan wilt kopen, ben je aangewezen op de Nissan Ariya. Die krijgt binnenkort gezelschap van de Micra en de nieuwe Leaf. Mocht de N7 de oversteek maken, dan zou Nissan dus in korte tijd drie EV-modellen op de markt brengen die goed kunnen scoren.

De Nissan N7 (links) en de Dongfeng 007 (rechts)

Mazda-trucje

Overigens heeft Nissan de N7 niet zelf ontwikkeld. Het model is gebaseerd op de Dongfeng 007 (niet gerelateerd aan de bekende spion). Met Dongfeng heeft Nissan een joint-venture, waardoor het voor de Japanners interessant was om de techniek van hun Chinese partner te gebruiken.

Eerder deed Mazda al iets soortgelijks, door de Deepal 03 van joint-venture-partner Changan te rebadgen als Mazda EZ-6 in China, en vervolgens deze auto als Mazda 6e naar Europa te halen.