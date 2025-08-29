Deze Golf is dodelijk: zo onveilig zijn oude auto's (bekijk de botsproef)

Nieuws

Veel mensen – wij soms ook – beklagen zich over moderne auto’s. Ze zijn te zwaar, zitten boordevol complexe elektronica en je wordt gek van de controlesystemen. Maar niet álles was vroeger beter …

Dat auto's veel zwaarder zijn geworden, komt echt niet alleen door de opkomst van de SUV. In álle segmenten zijn auto’s gegroeid in afmetingen en gewicht. Neem de Volkswagen Golf. Daarvan was de tweede generatie (1983-1992) nog geen vier meter lang, terwijl de huidige (zevende) editie 4,24 meter lang is. In gewicht scheelt het bijna 400 kilo (820 vs. 1204 kg).

Steviger carrosserie

Maar die extra kilo’s kun je niet alleen toeschrijven aan de toegenomen afmetingen. Zo worden in de carrosserie van moderne auto’s veel meer verstevigingen toegepast. Haal jij hierover je schouders op en vind jij de Golf II wel stevig genoeg? Nou, misschien moet je dan eens naar de foto’s bij dit artikel kijken. Die maken de verschillen tussen zo’n oude en een moderne Golf angstwekkend concreet.

Golf 2: minimale overlevingskansen bij crash

Die foto's zijn gemaakt door het Duitse DEKRA, dat bestudeerde hoe de veiligheid van auto’s zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. Daarbij deden ze een test met een Volkswagen Golf 2 (bouwjaar 1989).

Die werd vergeleken met een Euro-NCAP-proef van de Golf 8 (vanaf 2019). Het scenario: een offset-botsing met 64 km/h. Dat zou te vergelijken zijn met een frontale botsing met een gelijkwaardige auto bij een snelheid van 50 tot 55 km/h.

Van de oude Golf II bleef daarbij dramatisch weinig over. De inzittenden zouden een frontale botsing met een tegenligger nauwelijks hebben overleefd. Het inzittendencompartiment werd verwrongen, onderdelen drongen diep de cabine binnen en de klap op het stuur zou de bestuurder waarschijnlijk fataal worden.

In de Golf VIII bleef het interieur volledig intact. Dankzij front- en zijairbags, gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers zouden de inzittenden hooguit lichtgewond zijn geraakt.

30 procent langere remweg

Het extra gewicht zit ‘m niet alleen in de grotere en steviger carrosserie, maar ook in allerlei moderne hulpsystemen ook het een en ander. Die vind jij allemaal niet nodig? Oké, zou jij stuurbekrachtiging, airco, elektrisch bediende ruiten en centrale vergrendeling willen missen?

Behalve voor het comfort, zijn een heleboel systemen ook van groot belang voor de veiligheid. En dan hebben we het niet alleen over airbags. Ook in rijproeven laat de techniek zien wat 35 jaar vooruitgang betekent.

Zo bleek op de testbanen van DEKRA dat de remweg van de Golf 8 onder alle omstandigheden gemiddeld 30 procent korter was dan die van de Volkswagen Golf 2. Dat is onder meer te danken aan grotere (en zwaardere) remschijven en blokken, het noodremassisentiesysteem en ABS.

Nieuwe Golf veel veiliger bij uitwijkproef

Daarnaast werd een dubbele uitwijkproef uitgevoerd, het zogeheten elandtest-scenario. Bij de oude Golf kwam het binnenste achterwiel al bij 65 km/h los van de grond, terwijl de moderne Golf tot 75 km/h stabiel bleef. Mede dankzij ESP en een geavanceerder onderstel.

Conclusie

De tests maken duidelijk hoeveel veiliger auto’s zijn geworden. Waar de Volkswagen Golf II zijn inzittenden nauwelijks bescherming biedt, scoort de Golf 8 dankzij airbags, gordelsystemen, ESP - maar ook moderne verlichting - vele malen beter. Dat extra gewicht en de vele elektronica is dus zeker érgens goed voor.