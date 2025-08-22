Ervaar de Citroën C4: uitstekende actieradius, 8 jaar garantie en verrassend betaalbaar!

Binnenkort heb je opeens 4 goedkope EV's extra om uit te kiezen

Vanaf september 2025 heb je 4 goedkope EV's extra om uit te kiezen

Voor het eerst sinds lange tijd is er weer een Europese autobeurs, de IAA 2025 in München. Wie in september de beursvloer oploopt, ziet een aantal belangrijke primeurs. We zetten ze voor je op een rij, waaronder 4 betaalbare EV's.  

De ster van de show is zonder twijfel de nieuwe BMW iX3. De elektrische SUV is het eerste model van de langverwachte 'Neue Klasse' van BMW. Reken op 800 volt-technologie, snelladen met 400 kW en een actieradius tot 800 km.

De elektrische BMW X3 (zie beide foto's hieronder) staat in 2026 bij de dealer. In dat jaar volgt ook het tweede model uit de Neue Klasse, de nieuwe BMW 3-serie

IAA
IAA

Mercedes slaat keihard terug

Mercedes laat zich de kaas niet van het brood eten en slaat keihard terug met de nieuwe Mercedes GLC, het meest verkochte model wereldwijd. Laten we de toevoeging 'met EQ-technologie' niet vergeten, want de GLC die zijn werelddebuut maakt, is volledig elektrisch. Later volgen waarschijnlijk ook mild hybride versies. 

Net als bij concurrent BMW markeert het model een nieuw tijdperk bij het merk. Daar hoort ook een nieuwe grille bij.

Polestar en Volvo op IAA 2025

We blijven even in het duurdere segment met de Polestar 5. Wat heet: met 800 volt-technologie, een vermogen richting 900 pk en een maximumkoppel van 900 Nm heeft de 5 het voorzien op andere top-EV's als de Porsche Taycan en de Tesla Model S.

IAA
IAA

Aangekondigd voor begin 2026, is het goed mogelijk dat Volvo tijdens de IAA voor het eerst het doek trekt van de volledig elektrische middenklasse-SUV EX60. Deze moet een elektrisch alternatief bieden voor de in 2025 gefacelifte XC60 en de kloof dichten tussen de compacte EX40 en de luxere EX90.

Skoda onthult concept van elektrische stationwagon

IAA
IAA

Skoda werkt op zijn beurt aan een elektrische stationwagen in het segment van de Octavia. Die komt niet op het bekende MEB-platform van de Volkswagen-groep te staan, maar op het nieuwe SSP-platform, wat extra technische mogelijkheden biedt. Het studiemodel Vision O maakt zijn debuut op de IAA 2025.

IAA
IAA
IAA
IAA

4 nieuwe betaalbare EV's 

De Cupra Raval is een betaalbare EV met een basisprijs van ongeveer 25.000 euro. De Spaanse EV deelt zijn platform (MEB Entry) met de Volkswagen ID.2 (X) en de Skoda Epiq die ook op de IAA 2025 onthuld worden. Hyundai blijft in dit segment niet achter en trekt het doek van de Ioniq 2 - zie de foto's hieronder. Vier stuks in totaal dus. 

Vanaf september 2025 heb je 4 goedkope EV's extra om uit te kiezen
Vanaf september 2025 heb je 4 goedkope EV's extra om uit te kiezen

Nieuwe Clio

Ook Renault doet een duit in het zakje in het B-segment, hetzij met verbrandingsmotoren. Het merk heeft een werelddebuut aangekondigd en dat is waarschijnlijk de nieuwe Renault Clio. Die was in juli 2025 nog de best verkochte auto van Europa, maar is aan het einde van zijn levensduur.

