De klassieke Mercedes-grille is terug! Maar heeft trekjes van een discobal

Een elektrische auto heeft in principe geen grille nodig. Maar een Mercedes zonder grille is als een curryworst zonder curry. En dus zie je hier de grille die het gezicht wordt van álle nieuwe Mercedes-modellen. Te beginnen met het populairste model wereldwijd.

Dat Mercedes er een heel persbericht aan besteedt, zegt wat over hoe belangrijk de nieuwe grille voor Mercedes is. Zoals je op de foto ziet, staat de grille behoorlijk rechtop. Niet gunstig voor de stroomlijn, denken we dan. De grille heeft een brede chromen rand, zoals je ook bij de Mercedes E-klasse en S-klasse uit de jaren 80 zag.

Mercedes verwijst in zijn persbericht naar nóg oudere modellen, waaronder de 600 Pullman en de S-klasse uit de jaren 60. Hoe dan ook, het mag weer duidelijk chroom zijn, net als bij de huidige S-klasse met verbrandingsmotor. De EQC - die niet meer leverbaar is - had een zwart vlak op de neus met weinig chroom.

Mercedes noemt zijn nieuwe grille 'een verlicht kunstwerk dat prestige en status uitstraalt met zijn minimalistische design, strakke lijnen en geavanceerde technologie'. Het rooster heeft een 'rookglaslook' en de contouren zijn verlicht, net als bij de BMW XM. Je moet ervan houden, maar dat geldt ook voor koriander.

Hoeveel pixels zegt u?

De grille op de foto's is de verlichte variant. Die telt in totaal 942 van achteren verlichte pixels. Hij is optioneel - gelukkig maar. Al vragen we ons af wat je krijgt als je geen pixels kiest. Alleen rookglas? Of ook pixels, maar dan niet verlicht? In september weten we het, want dan maakt de grille zijn publieksdebuut op de nieuwe Mercedes GLC.

Debuut nieuwe Mercedes GLC

We moeten zeggen Mercedes GLC mét EQ-technologie. Op de IAA München 2025 (9-14 september) presenteert Mercedes namelijk het elektrische alternatief voor de GLC met verbrandingsmotor. Die gaat niet meer EQC heten, maar dus GLC met EQ-technologie.

Auto met superbrein

Dat juist de elektrische GLC als eerste model de nieuwe grille krijgt, is te verklaren. De GLC is het populairste Mercedes-model wereldwijd. Behalve 'het gezicht van de toekomst' zoals Mercedes zijn grille noemt, krijgt de auto ook een 'superbrein'. Dat wil zeggen: intelligente, intuïtieve software en hardware met de naam MB.OS (Mercedes-Benz Operating System).