Mercedes GLC (2022) review: laat zien waarom suv’s geweldig zijn

Veel autoliefhebbers houden niet van suv’s. Maar de hoge, grote en kostbare Mercedes GLC (2022) is juist de ideale auto voor de koude en natte wintermaanden.

Wat is opvallend aan de Mercedes GLC (2022)?

Mercedes heeft de GLC een paar centimeter langer gemaakt. Die extra lengte zit vooral aan de achterkant en zorgt voor 50 liter meer bagageruimte (600 liter). En geholpen door het fraaie interieur dat we kennen van de Mercedes C-klasse, kan-ie de strijd aangaan met de Audi Q5, BMW X3 en Volvo XC60. Dat interieur verwent je met een weldadige, hoogwaardige en hightech uitstraling en het is fijn om het schuin geplaatste touchscreen binnen handbereik te hebben.

De nieuwe Mercedes GLC is altijd een beetje elektrisch. De tweeliter benzinemotoren zijn mild hybrids (204 of 258 pk) en de GLC is er ook als plug-in hybride. De stekkerversies hebben een flinke batterij van 31,2 kWh aan boord - er bestaan nieuwe elektrische auto’s die het met minder moeten stellen. Mercedes communiceert een elektrische actieradius van 120 kilometer. Welke GLC je ook kiest, ze hebben allemaal een negentraps automaat en vierwielaandrijving.

Dieselrijders blijven ook hun weg naar de Mercedes-dealer vinden, dus de GLC is tevens leverbaar als 220d of 300d. De een is 197 pk en 440 Nm sterk, de ander 269 pk en 550 Nm. Ook dat zijn mild hybrids.

Wat is goed aan de Mercedes GLC (2022)?

Wanneer het Oudhollands snertweer is, bewijst de GLC zijn nut. Je zit zo hoog dat je over de meeste sedans en stationwagons heen kijkt, waardoor je een beter overzicht hebt. Maar nog belangrijker: dankzij de hoge zitpositie ontsnap je aan het opspattende regenwater waar andere automobilisten de hele winter tegenaan kijken.

Als je je blik over het hoogwaardige interieur laat gaan, prijs je jezelf ook gelukkig. Of het nu een ventilatierooster of een raamschakelaar is, de ontwerpers van Mercedes maken overal een kunstwerkje van. En de boekhouders vonden het niet nodig om een meerprijs te vragen voor het digitale instrumentarium of het centrale touchscreen. Zelfs het navigatiesysteem is bij de prijs inbegrepen.

Rijden met de GLC is een heel comfortabele ervaring. Je zit veilig opgeborgen in een warme, stille en rustgevende cocon. De soepele vering beschermt de inzittenden tegen oneffenheden, al wil er nog wel eens een dwarsrichel of venijnige verkeersdrempel doordreunen in de cabine. De besturing is licht en je voelt zelden wat er onder de voorwielen gebeurt, maar de stuuruitslag komt perfect overeen met de verandering in rijrichting. Het dikke stuurwiel ligt lekker in de hand.

Wat nog meer goed is aan de nieuwe GLC, is de binnenruimte. Voorin zit je sowieso riant en op de achterbank hebben ook lange mensen genoeg been- en hoofdruimte. Daarachter een kofferbak van 600 liter voor alle bagage. Meer heb je niet nodig.



Wat kan beter aan de Mercedes GLC?

De haarscherpe beeldschermen en het navigatiesysteem mogen dan standaard zijn, het lukt Mercedes toch altijd weer om extra geld uit je te wringen. De GLC 200 begint bij 72.577 euro, maar onze testauto kost 101.564 euro. Ik blader door de optielijst en schrik ervan hoe snel je aan 29 mille extra zit voor een paar opties.

Het grootste struikelblok betreft de mild hybrid-benzinemotor. Als je snel wilt inhalen, schakelt de automaat een paar versnellingen terug en schiet het toerental omhoog. Het bijbehorende geluid klinkt vermoeiend – de GLC 200 maakt oudemannengeluiden. Verwend door de stille en acute acceleratie van elektrische suv’s, verpest deze mechanische tamtam de rust aan boord van onze fluisterstille cocon. Wat de Mercedes GLC nodig heeft, is meer elektrische power. Dat brengt ons bij punt 4.

Wat is de prijs van de Mercedes GLC?

Zowel prijstechnisch als comforttechnisch is het slim om de GLC als plug-in hybride te bestellen. Zo'n GLC 300e heeft een vanafprijs van 73.804 euro en dat maakt ‘m maar iets duurder dan de gewone GLC 200 van 72.577 euro. Zijn tweeliter turbomotor met 204 pk en 320 Nm wordt ondersteund door een elektromotor van 136 pk en 440 Nm. Precies wat de GLC nodig heeft om comfortabel van z’n plek te komen.

Wat vind ikzelf van de Mercedes GLC?

Veel autoliefhebbers mopperen op grote suv’s omdat ze onnodig groot en hoog zijn. Maar de GLC bewijst juist hoe prettig het is om hoog te zitten en boven het opspattende regenwater uit te kijken. Ik vind tevens de vormgeving erg fraai, zowel van de buitenkant als de binnenkant. Maar de GLC is niet alleen maar chic en comfortabel, hij heeft ook praktische pluspunten. Zoals de grotere kofferbak en het touchscreen dat nu binnen handbereik zit. Koop wel de plug-in hybride, want die elektrische spierballen kan de forse suv goed gebruiken.