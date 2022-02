Test - Heeft de plug-in hybride Mercedes C 300e écht 100 kilometer actieradius?

Met plug-in hybrides is het bijna altijd hetzelfde liedje: de fabrikant belooft een elektrische actieradius van 50 kilometer en in werkelijkheid kom je ongeveer 35 kilometer ver. Mercedes doorbreekt de cyclus en lepelt een twee keer zo groot accupakket in de nieuwe C 300e. Hierdoor gaat het elektrische rijbereik van de plug-in hybride ook keer twee en dat geeft de Mercedes-rijder een heleboel uitstootvrije vrijheid. Maar hoeveel kilometer precies?

De Mercedes C 300e heeft een accupakket van 25,4 kWh (bruto). Dat doen BMW en veel andere automerken Mercedes niet na. In het beste geval kom je 111 kilometer ver op een lading stroom, maar onze verbruiksroute test de harde werkelijkheid. Bij ons springt de verbrandingsmotor na 73 kilometer bij, in de 3-serie meldt hij zich al na 34 kilometer.

Blijf je weg van de stroom verslindende snelweg en rijd je alleen in en rond de stad, dan peuteren Mercedes-rijders zo’n 100 kilometer uit een volle batterij en BMW-rijders 50 kilometer.

Brandstofverbruik Mercedes C 300e en BMW 330e gemeten

Om een goed beeld te krijgen van het stroom- en brandstofverbruik, doen we twee metingen. Eerst rijden we onze vaste verbruiksroute met een volle accu en daarna met een lege. Het testverbruik is de gemiddelde waarde van beide ritten.

De C-klasse komt uit op 4,9 liter per 100 kilometer. De 3-serie heeft minder stroom aan boord en compenseert dat met een hoger benzineverbruik van 6,3 l/100 km. Stel nou dat je lui bent en nooit het laadsnoer uit zijn verpakking haalt, dan blijft het brandstofverbruik evengoed onder de 8,0 l/100 km. Want ook al staat de acculading op 0 procent, is er altijd een kleine buffer die het mogelijk maakt om de sedans te rijden als een gewone hybride. Je blijft remenergie terugwinnen en kortstondig elektrisch rijden bij lage snelheden.

Mercedes C 300e kan optioneel snelladen met 55 kW

Natuurlijk is het de bedoeling om deze stekker sedans zo vaak als mogelijk op te laden. De BMW 330e doet dat met een laadvermogen van 3,7 kW, terwijl de Mercedes C 300e tot 7,4 kW uit de laadpaal of wallbox trekt.

Ga je een plug-in hybride kopen? Dan wil je onze volgende test van stekkerhybrides niet missen!

Als je 605 euro bijlegt, kan de plug-in hybride C-klasse zelfs snelladen met maximaal 55 kW. Het lijkt misschien te veel gedoe om in te pluggen bij Fastned, Shell Recharge of Ionity als je alleen een broodje wilt kopen bij het tankstation, maar door de forse batterij is het wel de moeite waard. Na ongeveer 20 minuten is de batterij weer voor 80 procent gevuld.

Conclusie

Met een elektrische actieradius die je verder brengt dan de gewone woonwerkafstanden (namelijk 73 tot 100 kilometer) en de mogelijkheid om te snelladen, is de Mercedes C 300e een plug-in hybride van een nieuwe generatie. BMW-liefhebbers hoeven niet te treuren, want natuurlijk wordt er in München gewerkt aan een nieuwe generatie hybride-aandrijflijn.

Wil je weten waarom de Mercedes 300e ook soepeler en comfortabeler rijdt dan de BMW 330e? Lees de volledige test in Auto Review 2/2022. Koop 'm in de supermarkt of online in onze webshop.