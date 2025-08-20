Sommige Nederlanders poetsen hun auto beter dan hun tanden

Nieuws

Voor veel Nederlanders is hun auto meer dan een vervoermiddel. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat er wordt gepraat, geaaid en zelfs namen verzonnen.

In Japan is het de normaalste zaak van de wereld: een auto behandelen alsof hij leeft. Dankzij het shinto-geloof krijgen objecten een ziel en wordt een trouwe wagen soms zelfs bedankt met een ritueel voor hij naar de sloop gaat.

Niks voor ons nuchtere Nederlanders, toch? Nou, toch wel. Een op de tien Nederlanders zegt beter voor zijn auto te zorgen dan voor zichzelf, blijkt uit het Marktplaats-onderzoek. De kapper of massage kan wachten, maar vogelpoep op de motorkap moet meteen weg.

Verder praten we regelmatig tegen de auto. Bijna een kwart van de autobezitters (24 procent) knoopt een praatje aan. Vaak gebeurt het als de auto flink aan de bak moet, bijvoorbeeld bergop of tijdens een lange vakantierit. Zelfs een aai of klopje komt opvallend vaak voor; ruim 25 procent van de ondervraagden streelt zijn heilige koe liefkozend op de lak.

Echte autoliefhebbers lezen onze klassiekerspecial!

Bestel 'm nu!

Van koosnaampje tot karakter

Nog zo'n aanwijzing dat we auto's als levend wezen behandelen: 13 procent van de ondervraagden heeft zijn auto een naam gegeven. Bij jongeren onder de 35 is dat zelfs één op de vier. De bijnamen lopen uiteen van het stoere Groen Monster tot het zoetsappige Cupcake, al meldt Marktplaats niet om welke auto het gaat. We verwachten niet dat een Ferrari-bezitter zijn 12Cilinderi Cupcake noemt, maar niets is uit te sluiten ... Voor bijna één op de vijf ondervraagden is de auto een ‘hij’, terwijl tien procent liever ‘zij’ zegt.

Afscheid auto valt zwaar

Wie zijn auto een naam geeft, neemt ook moeilijk afscheid. Vier op de tien Nederlanders zouden verdrietig zijn bij de verkoop van hun trouwe vierwieler. Meer dan de helft bewaart foto’s van hun vorige auto en een kwart zoekt weleens op kenteken of-ie nog rondrijdt. Bij sommigen vloeiden er zelfs tranen bij de sloop of verkoop.

De oorzaak van al ons gepraat en gevlij ligt volgens Marktplaats aan de hoge gemiddelde leeftijd van de Nederlandse auto: "Veel Nederlanders voelen zich sterk verbonden met hun auto, dus willen ze er zo lang mogelijk mee doen. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het Nederlandse wagenpark het oudste is van West-Europa."