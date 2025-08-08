Nieuws

Is een elektrische auto schoner dan een benzineauto of niet? BMW is klip en klaar over het antwoord: ja, en snel ook. Bij de nieuwe iX3, die in september 2025 wordt onthuld, is het omslagpunt snel bereikt. De Duitsers rekenden uit vanaf welke kilometerstand de iX3 schoner is.

De onthulling van de BMW iX3 is net even spannender dan die van andere BMW-modellen. Het is de eerste Neue Klasse-BMW, met een totaal ander uiterlijk dan we tot nu toe gewend zijn. De Duitsers maken er een verwarrend spelletje van, want de iX3 heeft niets te maken met de in 2024 onthulde BMW X3.

Het Neue Klasse-platform is alleen voor EV's bestemd. Ook het uiterlijk is heel anders. De iX3 rolt vanaf eind 2025 van de band in Debrecen (Hongarije).



BMW is apetrots op zijn iX3, omdat de Duitsers flink hebben gezwoegd om de ecologische voetafdruk te verkleinen. De Duitsers namen bij de ontwikkeling van de iX3 de hele productieketen onder de loep, van de productie tot de recycling. Daardoor is de elektrische iX3 al na een jaar schoner dan een vergelijkbaar model dat op benzine rijdt, zegt BMW.

Hiermee wordt een hardnekkig vooroordeel over elektrische auto's onderuitgehaald. Tegenstanders beweren dat EV's over de gehele linie juist slechter zijn voor het klimaat dan benzine-auto's.

BMW iX3 na 21.500 km schoner dan X3

Nu is de productie van batterijen inderdaad behoorlijk vervuilend. Maar over de hele levensduur van een auto genomen, zijn EV’s vanwege de minimale uitstoot van schadelijke stoffen veel vriendelijker voor het milieu dan hun benzinebroeders. Bij de gemiddelde EV van nu is het kantelpunt (het moment waarop een EV schoner wordt dan een benzineauto) binnen twee tot vier jaar bereikt.

BMW verkleint dit nu dus tot ongeveer een jaar en koppelt daar zelfs een kilometerstand aan. "De CO₂-voetafdruk van de nieuwe BMW iX3 50 xDrive is lager dan die van een vergelijkbaar model met een verbrandingsmotor na ongeveer 21.500 kilometer. Wanneer de gebruiker uitsluitend laadt met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, dan wordt dit punt al bereikt bij ongeveer 17.500 kilometer."



De BMW iX3 50 xDrive in het kort