Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 31 (2025)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Audi eindelijk iets doet waar we al jaren op zaten te wachten en BMW een mogelijke manier vindt om jou nog meer te laten betalen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Audi 'TT' keert terug

Audi wil zijn sportauto terug. "We zijn toe aan een nieuw 'TT-moment' - een auto die in één klap duidelijk maakt waar Audi voor staat", zegt CEO Gernot Döllner. De auto wordt volledig elektrisch en een 'zeer emotionele sportwagen'. De spirituele opvolger van de TT wordt binnenkort onthuld. Wanneer lees je in het bericht hieronder.

+ Top – Ook de betaalbare Subaru keert terug

Weet je nog? Toen je nog géén 60 mille moest spenderen aan een nieuwe Subaru zoals nu? Die tijd keert mogelijk terug. Subaru overweegt een concurrent van de Renault 5. Die kost nog geen 25.000 euro. Maar Subaru wil eerst afwachten hoe succesvol een ander model wordt. Welk model dat is, lees je hieronder.

+ Top – Porsche zit in een dal

Porsche kampt met dalende verkopen. Voor Porsche is dat niet top, maar bij ons is het glas altijd halfvol - de verkopen gaan vooral in Amerika en China naar beneden. En dat betekent meer Porsches voor Europa! Ondertussen werkt Porsche aan een nieuwe strategie. Wat die inhoudt, lees je hieronder.

- Flop – BMW wil geld zien

BMW vindt de nieuwste versie van Apple CarPlay he-le-maal niks. In plaats hiervan zet BMW vol in op zijn eigen iDrive-infotainmentsysteem. Tot zover niks aan de hand. Maar nu komt het: Apple CarPlay is gratis. Of iDrive dat ook blijft, is nog maar de vraag ... Hoe dat zit, lees je in het bericht hieronder.

- Flop – Minder zicht in een SUV

We hebben de onvoorwaardelijke liefde van veel consumenten voor SUV's nooit helemaal begrepen. En stationwagon is net zo ruim (of zelfs ruimer), rijdt vaak lekkerder en ziet er beter uit. En nu is er nóg een reden waarom SUV's helemaal niet handig zijn. Welke lees je hieronder.

- Flop – Tesla en een dode mus

Tesla beloofde de wereld een nieuwe betaalbare Tesla en komt met een uitgeklede variant van de bekende Model Y. Zucht. Dat heet nou iemand blij maken met een dode mus. Wat je allemaal inlevert, lees je in het bericht hieronder.

