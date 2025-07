‘Dit heeft de nieuwe goedkope Tesla Model Y allemaal niet’

Nieuws

Vorige week leerden we dat de ‘goedkope Tesla’ gewoon een nieuwe instapversie van de Tesla Model Y wordt. Hoe gaat Tesla de elektrische SUV goedkoper maken? Volgens de laatste geruchten uit China ontbreken de volgende systemen.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers zorgde Tesla-CEO Elon Musk voor een grote anticlimax: de goedkope Tesla waar we al jaren op wachten, is gewoon een Model Y. Het nieuwe model blijkt dus niets meer dan een uitgeklede variant van de bestseller.

Goedkope Model Y in productie

Volgens Chinese media is deze nieuwe variant van de Model Y al in productie gegaan en komt hij in het vierde kwartaal van 2025 op de markt. Het is onduidelijk of dit alleen voor de Chinese markt geldt, of dat het model rond dezelfde periode ook naar Europa komt. Bij de lancering van de nieuwe Model Y kreeg China tenslotte ook voorrang.

Hier grijp je op mis

Hoe gaat Tesla de elektrische SUV goedkoper maken? Op de eerste spyshots zien we wat er ontbreekt. Onder andere het glazen panoramadak en het beeldscherm voor de achterpassagiers zijn volgens de eerste berichten verdwenen. Logische besparingen, als je het ons vraagt. De middenconsole lijkt ook gewijzigd. Hij is open gemaakt en dat zorgt voor meer opslag- en beenruimte.

Fijn is dat de hendels van de knipperlichten behouden blijven. Je kunt dus op de gewone manier richting aangeven en hoeft niet net zoals bij de Model 3 een knop op het stuur te gebruiken.

Ook het exterieur lijkt subtiel onder handen genomen. De doorlopende lichtstrip aan de voorzijde is verdwenen en de koplampen zijn hoger geplaatst, wat het front meer in lijn brengt met dat van de Tesla Model 3. Achteraan vervalt het reflecterende middenstuk in de achterlichten, opnieuw in het teken van vereenvoudiging.

Prijs van de goedkope Tesla Model Y

Met deze nieuwe variant richt Tesla zich duidelijk op een bredere doelgroep die op zoek is naar een betaalbare EV zonder overbodige luxe. De Amerikanen zullen hopen dat dit een boost kan geven aan hun dalende verkoopcijfers.

Of dit een succes wordt, valt of staat met de prijs. Op dit moment betaal je minimaal 45.990 euro voor een Tesla Model Y. Tijdelijk gaat daar 4000 euro vanaf (zie onderstaand artikel). De vraag is hoeveel goedkoper deze mogelijke besparingen de ‘betaalbare Tesla Model Y’ maken, en of dit genoeg is om potentiële klanten te overtuigen.