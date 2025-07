Ook BMW dumpt nieuwste versie Apple CarPlay - en dat kan jou geld kosten

Nieuws

BMW is het volgende merk in een steeds langer wordende lijst van autoproducenten die geen heil zien in de nieuwste versie van Apple CarPlay. Wat is hier aan de hand?

Het draait bij moderne auto’s allang niet meer alleen om de motor of het design - de software is momenteel misschien wel even belangrijk. Daarbij is een onzichtbare strijd gaande om wie de schermen in jouw auto beheerst.

Apple probeert via CarPlay Ultra (zie bericht hieronder) steeds meer grip te krijgen op de digitale rijervaring, maar autofabrikanten beginnen terug te vechten. BMW is de nieuwste naam op het lijstje van merken die Apple’s nieuwste systeem links laten liggen.

BMW zet in op iDrive

In een verklaring aan BMW Blog laat het merk weten dat het “momenteel geen plannen heeft” om CarPlay Ultra aan te bieden. BMW zet vol in op zijn eigen iDrive-infotainmentsysteem, dat diep geïntegreerd is in de bediening van de auto. Daarmee wil het merk zelf de regie houden over wat er op die schermen verschijnt.

Geld verdienen

Daarbij gaat het echter niet per se om de gebruiker een zo prettig mogelijk ervaring te bieden, maar om één ding waar het zo vaak om draait in het leven: geld. Door BMW-rijders afhankelijk te maken van het infotainment van de auto in plaats van Apple CarPlay en Android Auto waarvan het gebruik gratis is, kan het gemakkelijker betaalde abonnementen slijten.

Meer merken haken af

BMW staat hierin niet alleen. Het Amerikaanse General Motors was de eerste die zich verzette tegen CarPlay (zie artikel hierboven). Maar ook Audi, Mercedes-Benz, Polestar en Volvo zien voorlopig niets in CarPlay Ultra, ondanks dat Apple deze merken ooit aankondigde als partners.

Sinds de eerste presentatie van Ultra, inmiddels drie jaar geleden, zijn veel merken echter van koers veranderd. De voordelen van volledige Apple-integratie wegen voor hen blijkbaar niet op tegen de nadelen van controleverlies.

Ook supporters

CarPlay Ultra heeft echter niet alleen maar tegenstanders. Aston Martin was de eerste met het systeem in productieauto’s, maar ook andere merken als Porsche, Hyundai, Kia en Genesis blijven aan boord.

