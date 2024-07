Weer een teleurstellend kwartaal: wat is er aan de hand met Tesla?

Nieuws

We zijn er bijna gewend aan geraakt: Tesla blijft groeien en verkoopt elk jaar meer auto’s dan daarvoor. Maar dit jaar lijkt alles ineens anders, met twee teleurstellende kwartalen op rij. Wat is er aan de hand met Tesla?



Op de groei van Tesla leek de afgelopen jaren geen maat te staan. Elk kwartaal verkocht de EV-producent meer auto’s dan in de periode daarvoor. Dat stopte aan het begin van dit jaar: in de eerste drie maanden van 2024 verkocht Tesla wereldwijd 386.810 nieuwe auto’s, een daling van ruim 8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Ook Q2 stelt teleur

Ook de cijfers van het afgelopen kwartaal (april-juni 2024) zijn nu vrijgegeven door Tesla: er werden 443.956 auto's afgeleverd. Dat is beter dan analisten hadden voorspeld, maar nog altijd een teleurstellend resultaat. Dit is namelijk bijna 5 procent minder dan in Q2 van 2023. Dat betekent dat Tesla voor het eerst in heel lange tijd twee kwartalen op rij minder EV's verkoopt dat het jaar daarvoor.

Bonus van 52 miljard!

Hiermee blijft het rommelen bij Tesla. Door de tegenvallende verkoopresultaten moest CEO Elon Musk al bijna 10 procent van zijn personeel ontslaan. Onder meer de marketingafdeling en het team dat verantwoordelijk is voor het superchargernetwerk werd zwaar getroffen. Ook vertrokken enkele topmannen die al lang aan Tesla waren verbonden.

Daarbovenop komt de controverse rondom de werkelijk gigantische bonus voor CEO Elon Musk. Onlangs stemde een meerderheid van de Tesla-aandeelhouders voor een beloning van maar liefst 52 miljard euro, een beslissing die bij de enkele grote aandeelhouders minder goed viel.

De problemen van Tesla

Het grootste probleem van Tesla blijft echter de tegenvallende verkoopcijfers. Maar hoe komt het dat de groei waar ooit geen maat op leek te staan tot een einde is gekomen?

Verminderde EV-vraag

Allereerst voelt Tesla als EV-producent de gevolgen van de verminderde vraag naar elektrische auto’s. Dat is niet alleen in hun thuisland het geval, maar ook in China en Europa kelderen de verkopen van EV’s. En omdat Tesla alleen EV’s verkoopt, heeft het geen alternatieven waar het op terug kan vallen, zoals hybride auto's.

Concurrenten als bijvoorbeeld Mercedes of Volkswagen kunnen dit wel. Zo koos laatstgenoemde ervoor om zich te richten op een nieuwe generatie plug-in hybrides, terwijl Mercedes weer opvallend veel geld pompt in verbrandingsmotoren.

Concurrentie neemt toe

Sowieso neemt de concurrentie op het gebied van elektrische auto’s toe. Deze concurrentie focust zich steeds meer op betaalbare EV's, een segment waarin klanten staan te springen om nieuw aanbod. Dan hebben we het niet alleen over Chinese merken als BYD, maar ook de Europese concurrentie komt met goedkopere elektrische auto’s als de Renault 5, Volkswagen ID.2 en de Citroën ë-C3. En zelfs premiummerken als BMW komen met een betaalbare EV.

Waar blijft de Model 2?

Met een betaalbare EV zou Tesla hun verkoopaantallen weer een flinke boost geven, maar voorlopig is het onduidelijk hoe het ervoor staat met dit model - in de volksmond de Tesla Model 2 genaamd. Even leek Musk de voorkeur te geven aan de ontwikkeling van de Robotaxi, maar later kwam hij daarop terug. Nu lijkt de Model 2 volgend jaar te komen, al lijkt de beloofde vanafprijs van 25.000 euro niet te worden gehaald.

Verouderd modellengamma

Het gebrek aan een betaalbaar model is niet het enige probleem dat het modellengamma van Tesla heeft. Het aanbod bestaat uit maar 4 modellen (de Cybertruck niet meegerekend), waardoor de keuze vrij beperkt is. Daarbij komt dat 3 van de 4 EV’s uit het aanbod al jaren niet meer zijn verfrist of vernieuwd. Vooral de Tesla Model S en Tesla Model X zijn bejaard, en de verwachte facelift van de Tesla Model Y - de bestseller van het merk - laat ook nog minstens een jaar op zich wachten.

Conclusie

Samengevat: de EV-vraag keldert, de concurrentie wordt heftiger, het eigen modellengamma begint te verouderen en een betaalbaar model schittert voorlopig door afwezigheid. We zijn benieuwd hoe Tesla deze situatie gaat aanpakken. Een facelift voor de Tesla Model Y en het introduceren van de betaalbare Model 2 lijken logische stappen, maar Elon Musk kennende zal hij zich wel willen focussen op zijn exorbitante bonus of de veel te ambitieuze Robotaxi.