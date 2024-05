Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 20 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mercedes terugkrabbelt met stekkers, de oer-Renault 5 in het zonnetje wordt gezet en je een overzicht krijgt van de boetes voor te hard rijden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Mercedes-AMG CLE 63 krijgt gewoon V8



Het leek zo logisch dat Mercedes voor de nieuwe Mercedes-AMG CLE 63 dezelfde plug-in hybride aandrijflijn met viercilinder zou gebruiken als in de C 63 en de GLC 63. Maar niets van dat al: de V8 keert terug en de stekker kan het schudden. Stiekem best goed nieuws voor je oren, natuurlijk. Al krijg je minder vermogen en minder snelle prestaties.







+ Top – Honda durft in EV's te geloven



Honda toont lef. Steeds meer merken stellen hun EV-ambities bij; deze week deden Volkswagen, Mercedes en JLR dat nog. Maar Honda zegt juist: in 2040 maken we alleen nog elektrische Honda's, met stekker of op waterstof. Daarbij wil het ook de batterijen en elektronica zelf ontwikkelen.







+ Top – Weekendweetjes over de Renault 5



Op autoreview.nl hebben we het al vaak gehad over de nieuwe elektrische Renault 5. Maar het verhaal is niet compleet zonder deze 18 weetjes over de Renault 5 uit 1972. Zo vonden de zure Nederlandse autojournalisten de prijs van 7750 gulden (3500 euro) nogal hoog.



- Flop – Boete voor te hard rijden in Nederland echt hoog



Heb je weleens een boete gekregen voor te hard rijden in Duitsland, dan lach je je een kriek over het lage bedrag. Bij ons is het wel oppassen geblazen, in dit overzicht vind je alle bedragen van de boetes voor te hard rijden in 2024.







- Flop – 130 km/h



'Als we het volk nou een paar douceurtjes geven, ziet het niet dat het coalitieakkoord gebaseerd is op drijfzand', moeten de PVV, BBB, NSC en VVD hebben gedacht. En dus mogen we als het aan hen ligt weer 130 km/h rijden op de snelweg. We houden best van doorrijden, maar dit lost niets op en is symboolpolitiek van de bovenste plank. Dikke flop.







- Flop – Japanse merken en klimaat: geen goede combi

Een Britse denktank rekende en rekende ... en kwam erachter dat Japanse merken niet zo best scoren op klimaatgebied. Ze produceren te weinig elektrische auto's en lobbyen juist te veel bij overheden om alles bij het oude te laten. Welke merken scoren wel goed? Dit is de lijst.