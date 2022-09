Dit zijn de goedkoopste nieuwe auto's van Nederland: maar ruim een handvol modellen onder de 18.000 euro

De kosten van levensonderhoud gaan skyhigh en ook auto's ontkomen niet aan de gierende inflatie. Onder de 15 mille is nog nauwelijks iets te koop. In onze zoektocht naar de goedkoopste nieuwe auto's van Nederland schroefden we het prijsplafond daarom op tot 18.000 euro. We kwamen terug met iets meer dan een handvol modellen.



Een jaar of tien geleden kon je nog met 10.000 zuurverdiende spaareuro's een showroom binnenstappen en met een gloednieuwe auto naar buiten rijden. De Citroën C1, Dacia Sandero, Fiat Panda, Ford Ka, Lada Kalina, Nissan Pixo, Opel Agila, Renault Twingo, Suzuki Alto en Volkswagen Up behoorden allemaal tot de mogelijkheden. Nu kom je voor dat geld automatisch bij jonge tweedehands stadsauto's op Marktplaats.nl terecht.



Goedkoop, duur, nieuw of tweedehands?

Heb je maximaal 15.000 euro te besteden? Dan kun je nog maar bij één merk terecht. Dat is een wel erg karig. Pas als je je budget tot 18.000 euro verhoogt, wordt de keus wat groter. Daarom zetten we hier de goedkoopste auto's van Nederland tot 18.000 euro op een rijtje.

1. Mitsubishi Space Star: 14.990 - 17.690 euro

De Mitsubishi Space Star loopt al een hele tijd mee. Na de meest recente facelift van 2020 oogt-ie een stuk minder oenig dan vroeger. Bovendien is-ie in dit prijssegment best ruim te noemen. Het absolute basismodel heet Entry en blijft net onder de 15 mille. Naar airco kun je fluiten, maar je hebt wel elektrisch bediende ramen vóór. De Mitsubishi Space Star Connect+ (16.490) biedt wel geforceerde koeling en bovendien een smartphone-linkdisplay. De Dynamic kost 17.690 euro en verblijdt zijn eigenaar met lichtmetalen wielen, verwarmbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera en zelfs automatische klimaatregeling! Alle Space Stars krijgen van Mitsubishi dezelfde 1,2-liter driecilinder motor met 71 pk toebedeeld.



2. Dacia Sandero: 15.550 - 17.750 euro

Nog ruimer dan de Mitsubishi Space Star, is de Dacia Sandero. Voor de vanafprijs krijg je de TCe 100 Bi-Fuel Essential. Zijn driecilinder turbomotor is 100 pk sterk en rijdt op goedkoop autogas. Dat is in deze dure tijden een groot pluspunt. Een DAB+-radio, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruisecontrol en elektrisch bediende voorportierruiten krijg je erbij van tante Dacia.



Voor airconditioning moet je een stapje hoger in de prijslijst. Daar vind je de Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel Expression voor 17.290 euro. Elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels, smartphone-spiegeling met touchscreenbediening, elektrische ramen achter zijn inclusief, evenals een licht- en regensensor. De TCe 90 Expression heeft dezelfde uitrusting, maar mist 10 pk aan vermogen en rijdt op benzine. Tenzij je een absolute lpg-hater bent, kunnen wij geen enkele reden bedenken om deze versie te verkiezen boven de Bi-Fuel.

3. Fiat Panda: 16.490 – 17.490 euro

Net zo'n oudgediende als de Mitsubishi Space Star, is de Fiat Panda. De aandrijflijn van de Panda 1.0 Hybrid is daarentegen vrij nieuw. De driecilinder 1,0-litermotor wordt ondersteund door mild hybrid-techniek en levert 70 pk. Een handbediende airco en elektrisch bediende voorportierruiten krijg je er zowaar gratis bij van Fiat. Maar als je muziek wilt hebben, moet je zelf een deuntje fluiten of een speakertje op je smartphone aansluiten. Als je verwacht je eigen gefluit en geneurie snel zat te zijn, bestel dan de Panda City Life. Daarin heeft de fabriek een DAB+-radio voor je gemonteerd. Ook ziet de buitenkant van de Fiat Panda City Life er iets minder basaal uit, met meegespoten bumpers en spiegels, dakrails en iets grotere (stalen) wielen.

4. Hyundai i10: 15.595 – 17.695 euro

De Hyundai i10 i-Drive heeft wel cruisecontrol en elektrisch bediende voorportierramen, maar geen airco of afstandsbediening voor de centrale vergrendeling. Actieve rijbaanassistentie, grootlichtassistentie, een regensensor en een remassistent met voetgangersherkenning zijn eveneens aan boord. Enige muzikale begeleiding schittert echter door afwezigheid. Wie kiest voor de Hyundai i10 Comfort (17.695), krijgt er van Hyundai wel 'eerste levensbehoeften' als airco, afstandsbediening en digitale radio bij. Mét smartphone-integratie en bluetooth. De buitenspiegels hoef je in de Comfort niet meer met de hand te verstellen. Ook beschik je over make-up-spiegels in de zonnekleppen en nog wat snuisterijen. Motorisch zijn er geen verschillen: een 67 pk sterke driepitter zorgt voor de voortstuwing.



5. Kia Picanto: 16.495 – 17.495 euro

De Kia Picanto is al een paar jaar een van de succesnummers van de Nederlandse verkooplijsten. Ooit had je een nieuwe Kia Picanto voor minder dan 10 mille, maar nu moet je minimaal 16.495 neertellen voor de basisversie. Deze Kia Picanto 1.0 DPI Comfortline heeft vier veiligheidsgordels en biedt dus (legaal) plaats aan maximaal vier inzittenden. Als vijfzitter levert Kia de Picanto met dezelfde uitrusting voor 17.195 euro. Eigenlijk biedt deze instapper alles wat je nodig hebt: airconditioning, elektrisch bediende voorportierruiten, centrale vergrendeling, een radio/mp3-speler met bluetooth en zelfs cruisecontrol. De vierzits Kia Picanto DynamicLine van 17.495 euro heeft geen FM-radio, maar een digitaal exemplaar met smartphone-connectiviteit, elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels, elektrische ramen achter, een achteruitrijcamera en 14-inch lichtmetalen wielen. Onder de motorkap ligt dezelfde turboloze 1,0-liter driecilinder als bij de Hyundai i10.



6. Toyota Aygo X: 16.950 euro

Sinds zijn introductie heeft Toyota de prijs van de Toyota Aygo-X al met bijna 1000 euro verhoogd. Voor net geen 17 mille krijg je een stoer karretje met grote (17-inch) wielen. Helaas zijn het wel stalen exemplaren, toegedekt met plastic schaamdeksels. Het dashboard is in deze instapper kaal en basic. Ook een aircoknop zoek je tevergeefs. Radio? Vraag je dealer om er eentje in te bouwen. Als je hem heel lief aankijkt, doet-ie het misschien tegen een vriendenprijs. Twee luidsprekers zijn al wel voorgemonteerd.



Op veiligheidsgebied is de Toyota Aygo-X juist vrij gul. De kleine bink is voorzien van onder meer adaptieve cruisecontrol, een noodremsysteem met voetgangers- en fietsersdetectie, grootlichtassistentie, actieve spoorassistentie en een uitwijkassistent. Een andere opvallende eigenschap aan de nieuwe Toyota Aygo X is de merkgarantie van 10 jaar of 200.000 kilometer. De ongeblazen drieclinder biedt een bescheiden 72 pk, maar is onverwacht soepel en ook vrij stil. Het veercomfort is volwassen. De iets luxere Aygo X Play passeert onze prijsgrens en kost 18.550 euro.

7. Fiat 500: 17.990

De Fiat 500 is een echte evergreen, die nu ruim een jaar met dezelfde mild hybride-aandrijflijn op de markt is als de Panda. Alleen de instapper van de 500-reeks blijft onder de 18 mille. Deze 70 pk sterke Cult-uitvoering heeft wel een DAB+-radio met bluetooth en touchscreenbediening, maar geen Apple CarPlay of Android Auto. Basale zaken als centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bediende zijruiten en een handbediende airco stopt Fiat er ook in. Maar verder moet de Fiat 500 het vooral van zijn eeuwig jonge looks hebben. Er is trouwens ook een elektrische versie van de 500, de Fiat 500e. Maar daarvoor moet je meer dan 25.000 euro neertellen ...