Tweedehands auto kopen tips: onderhandelen bij de dealer. Deze 7 extra’s kun je eisen

Na lang zoeken, klikken en scrollen op Marktplaats.nl, heb je hem gevonden: je gedroomde occasion. Nou ja, bijna dan. Want eigenlijk mis je nog een paar extra's. Om welke dingen kun je de dealer in alle redelijkheid vragen? Lees onze tips.



Hoeveel tweedehands auto’s staan er te koop? Je hoeft alleen maar op Marktplaats te kijken om te zien dat het aantal gigantisch is: ruim 180.000. Van al die occasions is er eentje voor jou. Vaak is er wel enige ruimte om te onderhandelen over de prijs. Vind je dat ongemakkelijk of eng, lees ons eerdere verhaal: onderhandelen over de prijs doe je zo.

Aankoopadviezen en tips over occasions?



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en je doet nooit meer een miskoop ...



In dit artikel gaan we het over iets anders hebben. Want als je een tweedehands auto koopt, wil je niet alleen de beste prijs, maar ook zo veel mogelijk extra’s. Dat kun je natuurlijk niet vragen van een particulier, maar wel van een autobedrijf of een dealer. Hieronder zetten we op een rijtje welke dingen je kunt ‘eisen’ als je een occasion aanschaft.



1 – Een volle tank benzine

Klinkt als een open deur, maar tweedehands auto’s worden zeker niet standaard met een volle tank benzine geleverd. Het kan nooit kwaad om het even subtiel aan te kaarten. Want tegenwoordig is een volle tank goud waard!



2 – Een onderhoudsbeurt

De meeste merkdealers geven de door jou gekochte occasion standaard een afleveringsbeurt, maar bij andere autobedrijven is dat niet vanzelfsprekend. Vraag er dus om. Controleer ook of de distributieriem van de auto bijna aan vervanging toe is. Je wilt de auto alleen met een nieuwe riem, want het is een dure klus om hem later alsnog te wisselen. En doorrijden is geen optie, want dat kan dure gevolgschade opleveren.



3 – Garantie

Heeft de door jou begeerde tweedehands auto geen Bovag- of merkgarantie? Dan kan het zijn dat je er garantie bij kunt kopen. Maar met een beetje overtuigingskracht kun je de verkoper vast zover krijgen dat het autobedrijf de kosten voor zijn rekening neemt.

4 – Repareren kleine deukjes

Een occasion is gebruikt, dus kom je ongetwijfeld wat lichte schade tegen op de carrosserie. Parkeerdeukjes in de zijkanten van de auto bijvoorbeeld, waar iemand anders onoplettend zijn deur tegenaan heeft gegooid. Niet fraai, maar door een autobedrijf relatief makkelijk te repareren, zonder het paneel over te moeten spuiten. 'Restylen' noemen ze dat in vaktaal. Je kunt zeggen: ‘luister, ik koop de auto alleen als die deukjes worden gefikst.’

5 – Trekhaak

Caravanrijders opgelet! Ook een trekhaak kan een extra zijn die je van de dealer krijgt. Bij een goedkope occasion zal een verkoper het vast niet doen, maar bij een wat duurdere auto is het zeker de moeite waard om te proberen een gratis trekhaak te krijgen. Of in elk geval korting op een trekhaak, want vanwege alle elektronica is zo'n ding bij moderne auto's duurder dan je denkt.

6 – Lichtmetalen wielen

Behalve bij sommige klassiekers, zijn wieldoppen eigenlijk nooit mooi. Dus natuurlijk wil je van die ‘schaamdeksels’ af. Je kunt proberen om de dealer te porren voor een setje lichtmetaal. Voor niks zul je ze misschien niet krijgen, maar korting op chic of sportief ogende lichtmetalen wielen zit er vast in.

7 – Dakdragers

Wat kost een setje dakdragers tegenwoordig? Tussen de 60 en 140 euro ongeveer. Dus aan een gratis setje voor jouw occasion zal een autobedrijf zich echt geen buil vallen. Originele merkdragers passen als gegoten en het staat ook wel zo chic: dezelfde merknaam op je dakdragers als op je auto.