10 elektrische auto’s waarvan de werkelijke actieradius alles meevalt

In onze actieradiustests zien we dat de werkelijke actieradius van elektrische auto's vaak vies tegenvalt. In absolute kilometers gemeten, in elk geval. Maar kijk je naar de procenten, dan valt de actieradius bij veel EV's alles mee. Dit is onze top 10 van elektrische auto's waarvan de actieradius het dichtst bij de fabrieksopgave zit.



De officiële WLTP-actieradius wordt bepaald aan de hand van een ingewikkelde meetcyclus. Daarbij rijdt de auto met verschillende snelheden en onder verschillende (gesimuleerde) omstandigheden. Maar geen mens gaat de officiële actieradius van een elektrische auto terugrekenen naar zijn eigen werkelijke gebruiksomstandigheden.



Actieradius elektrische auto's bij 100 km/h geeft reëel beeld



Omdat de meeste EV's momenteel nog zakelijk worden gereden, denken wij dat onze actieradiustest bij 100 km/h een reëel beeld geeft van de werkelijkheid van alledag. Elektrische auto's die alleen stadsritjes rijden, zijn vooralsnog zeldzaam. Op de snelwegen komen we ze des te meer tegen, en daar geldt overdag nu eenmaal een maximumsnelheid van 100 km/h.



Deze 10 elektrische auto's komen met hun actieradius het dichtst bij de fabrieksopgave



Van de tot dusver meer dan 35 door ons verreden actieradiustests, hebben we uitgerekend welke elektrische auto's het dichtst bij de fabrieksopgave kwamen. Dat zijn dus niet per se de auto's die het verst kwamen in kilometers. Sterker nog, de top 3 van onze actieradiustests, zien we niet terug in de top 10 van auto's die procentueel het dichtst bij de fabrieksopgave zitten. Zo zie je maar: alles is relatief. Van nummer 10 naar nummer 1 ziet onze lijst er als volgt uit:



10. Tesla Model Y Long Range: 86,2%

Tijdens de actieradiustest van de Tesla Model Y bij 100 km/h zijn de omstandigheden gunstig. Het is buiten 18 graden Celsius en het is rustig op de weg. De Tesla Model Y Long Range heeft een gemiddeld stroomverbruik van 16,0 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 70 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je in theorie 437 kilometer ver. Dat is 86,2 procent van de opgegeven 507 kilometer.

9. Renault Megane E-Tech Electric: 86,4%

De testrit van de Renault Megane E-Tech Electric verloopt soepel. Overdag is het 19 graden, zodat de airco eigenlijk niet hoeft te werken. Ook is het mooi rustig op de weg, zodat we mooi constant kunnen rijden. Zoals altijd bij onze actieradiustests, begint en eindigt de route op hetzelfde punt. Zo elimineren we de invloed van wind en hoogteverschillen. Bij 100 km/h heeft de Renault Megane E-Tech Electric een gemiddeld stroomverbruik van 15,4 kWh/100 km. Dat is voor de EV60-versie met 220 pk. Zou je een volle batterij van 60 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 389 kilometer ver. Dat is 86,4 procent van de fabrieksopgave (450 km).

8. MG5 Electric Long Range: 86,8%

Relatief betaalbare Chinese auto's als de Seres 3 en de Aiways U5 deden het niet best in onze actieradiustests. De MG5 Electric laat zien hoe het ook kan. Onze testauto is een MG5 Electric Long Range met een accucapaciteit van 61,1 kWh. Als je constant 100 km/h rijdt met de MG5 Electric Long Range, kom je 347 kilometer ver, oftewel 86,8 procent van de opgegeven 400 kilometer. We meten namelijk een keurig stroomverbruik van 17,6 kWh/100 km. De weersomstandigheden werken mee, want er staat weinig wind en het is 17 graden. De elektrische verwarming hoeft dus niet hard te werken.



7. Peugeot e-2008: 86,9%

Peugeot belooft een rijbereik van 320 kilometer voor de Peugeot e-2008. We testen hem op een rustige, droge herfstavond, bij een buitentemperatuur van 8 graden Celsius. We zetten de adaptieve cruisecontrol op 100 km/h en de verbruiksmeter van de boordcomputer op 0. Om het een beetje behaaglijk te houden, zetten we de stoelverwarming op één streepje en de klimaatbeheersing op 21 graden. Aan het eind van de testroute geeft de boordcomputer een gemiddeld stroomverbruik aan van 16,2 kWh/100 km. Een keurige waarde, die een actieradius van 278 kilometer voorspelt, oftewel 86,9 procent van wat Peugeot opgeeft.

6. Opel Corsa-e: 87,5%

De Opel Corsa-e is best zuinig als je 100 km/h rijdt. Wat dat betreft is de nieuwe maximum snelheid op de Nederlandse snelweg zo gek nog niet. Kijk maar naar de cijfers: een gemiddeld stroomverbruik van 15,4 kWh/100 km. We delen de daadwerkelijk inhoud van de hele accu (45,4 kWh) door 15,4 en vinden een 100 km/h-actieradius van 295 kilometer. Dat komt neer op 87,5 procent van de WLTP-opgave van 337 kilometer. De omstandigheden zijn dan ook ideaal: droog, weinig wind en ongeveer 20 graden Celsius.



5. Polestar 2 Standard Range Single Motor: 89,6%

We testten de Polestar 2 in juli 2021, met een officieel bereik van 415 kilometer. Inmiddels is de batterij gegroeid van 64 naar 69 kWh, waarmee de opgegeven actieradius eveneens is toegenomen. Tijdens de testrit met de oorspronkelijke versie zijn de omstandigheden voortreffelijk: 25 graden, droog, weinig wind. Bij 100 km/h heeft de Polestar 2 Standard Range Single Motor een gemiddeld stroomverbruik van 16,4 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 64 kWh (bruikbare capaciteit van 61 kWh) helemaal leeg rijden, dan kom je 372 kilometer ver. Dat is bijna 90 procent van de fabrieksopgave. Keurig!



4. Mini Electric: 90,2%

De Mini Electric hadden we hier eerlijk gezegd niet verwacht. De elektrische Mini heeft immers maar een klein accupakket (326 kWh) en staat niet bekend om zijn grote bereik. Officieel is dat 225 kilometer. In procenten gemeten, doet hij het echter prima. De Mini Electric verbruikt tijdens onze testrit 14,2 kWh per 100 km. Dit is gemeten bij mooi weer (22 graden) en met een gemiddelde snelheid van 94,6 km/h. Eigenlijk reden we de hele weg 100 km/h, maar het keerpunt (afrit, twee keer links, oprit) snoept iets van het gemiddelde af. De bruikbare accucapaciteit van de Mini Electric bedraagt 28,9 kWh. De overige 3,7 kWh (32,6 kWh in totaal) is een voor de eigenaar afgeschermde buffer. Met de kennis dat 100 kilometer rijden 14,2 kWh kost, kom je met een volle accu 203 kilometer ver, wat 90,2 procent is van de opgegeven actieradius.

3. Kia e-Soul (64 kWh): 91,4%

Anders dan de succesvolle Kia e-Niro, kom je de Kia e-Soul niet dagelijks tegen. Dat heeft niets te maken met zijn elektrische prestaties. Officieel komt de e-Soul met het 64 kWh-pakket 452 kilometer ver. Tijdens onze actieradiustest bij 100 km/h is het buiten 29 graden en er staat weinig wind. Wij meten een gemiddeld stroomverbruik van 15,5 kWh/100 km, wat met een accu van 64 kWh neerkomt op 413 kilometer. Dat zijn echte kilometers, op Nederlands asfalt en met de airco aan. Het resultaat komt overeen met 91,4 procent van de WLTP-opgave. Hoeveel meer range heb je nodig?

2. Audi E-Tron GT: 92,7%

Maximaal 487 kilometer is de officiële actieradius van de Audi E-Tron GT. Maar die opgave geldt voor de basisversie op 19-inch wielen. Onze testauto is een Edition Zero op 21-inch wielen, dus mogen we slechts 449 kilometer verwachten. Bij een constante snelheid van 100 km/h en een buitentemperatuur van 20 graden komt het verbruik van de Audi E-Tron GT uit op 20,1 kWh/100 km. Dat komt neer op een actieradius van 416 kilometer. We hebben de airco op automatisch, zoals de meeste gebruikers zullen doen, en houden de auto in de Comfort-stand. Er is ook nog een Efficiency-modus. Toch meten we een actieradius die 92,7 procent bedraagt van de fabrieksopgave. Een heel mooi resultaat.

1. Hyundai Ioniq 5 (73 kWh): 98,1%

Tijdens de actieradiustest bij 100 km/h met de Hyundai Ioniq 5 met het accupakket van 73 kWh zijn de weersomstandigheden optimaal: 22 graden, droog en weinig wind. Als je constant 100 km/h rijdt met de Hyundai Ioniq 5, is na 424 kilometer de batterij leeg. We meten namelijk een stroomverbruik van 17,2 kWh/100 km. Dat is slechts 6 kilometer minder dan het officiële WLTP-bereik van 430 kilometer. Oftewel een werkelijk bereik dat 98,1 procent bedraagt van de fabrieksopgave. Goed gedaan, Hyundai! We zijn benieuwd of er ooit een auto komt die hier overheen gaat.

Disclaimer: onze testroute is 80 kilometer lang en we gebruiken het gemiddelde stroomverbruik over die afstand om de totale actieradius te bepalen. Het kan nog preciezer door een accu van 100 procent terug naar nul te rijden. Zie het als een goedbedoelde schatting.

De voordeligste elektrische private lease-aanbiedingen op een rij? Ga naar Besteprivateleasedeals.nl.