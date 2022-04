Prijs nieuwe auto 2012 en 2022: hoe de kleine auto in 10 jaar tijd onbetaalbaar werd

Als je naar de prijslijst kijkt van april 2012, valt op hoeveel auto’s nog te koop waren voor minder dan 10.000 euro. Eigenlijk had elk mainstream automerk er wel een in de prijslijst staan en kon de koper zijn lol op. De Citroën C1, Dacia Sandero, Fiat Panda, Ford Ka, Lada Kalina, Nissan Pixo, Opel Agila, Renault Twingo, Suzuki Alto en Volkswagen Up vormen slechts een greep uit de auto’s waarvan de basisversie minder dan 10.000 euro kostte.

Nieuwe auto voor minder dan 10.000 euro

Inmiddels zijn vrijwel alle stadsauto’s uit de prijslijst verdwenen en kun je allang geen auto meer kopen onder de 10.000 euro. Sterker, er zijn maar drie auto’s die minder kosten dan 15.000 euro, de Dacia Sandero, de Hyundai i10 en de Mitsubishi Space Star. Die laatste auto is de goedkoopste nieuwe auto van Nederland.

Goedkoopste auto 2012:

Seat Mii (7695 euro)

Goedkoopste auto 2022:

Mitsubishi Space Star (13.990 euro)



Autoverkopen prijsverschil 2022 en 2012

Om te zien hoe groot het prijsverschil is geworden in 10 jaar tijd, pakken we een paar populaire auto’s uit de prijslijst. De Dacia Sandero mag nu dan een van de goedkoopste auto’s van Nederland zijn, vergeleken met 2012 is hij ruim 83 procent duurder geworden.

Opvallend is dat vooral bij de kleine auto’s de prijsstijging enorm is. Werd een Kia Picanto bijna twee keer zo duur, voor een BMW 3-serie betaal je ‘slechts’ 25 procent meer. De populaire Nissan Qashqai werd ruim de helft duurder in 10 jaar tijd.

Kia Picanto

Prijs 2012: 7.995 euro

Prijs 2022: 15.985 euro

Stijging: 98,8 procent

Dacia Sandero

Prijs 2012: 7.990 euro

Prijs 2022: 14.650 euro

Stijging: 83,1 procent

Peugeot 208

Prijs 2012: 12.990 euro

Prijs 2022: 20.980 euro

Stijging: 61,5 procent

Nissan Qashqai

Prijs 2012: 22.490 euro

Prijs 2022: 34.590 euro

Stijging: 53,8 procent

BMW 3-serie

Prijs 2012: 35.900 euro

Prijs 2022: 45.888 euro

Stijging: 27,8 procent

Prijsstijging na inflatiecorrectie nog steeds enorm

De prijs van een nieuwe auto van 2012 en 2022 een-op-een vergelijken, is niet helemaal eerlijk. In de tussentijd was er sprake van inflatie. Maar zelfs als je met de inflatiecalculator de prijs berekent, is met name de kleine auto veel duurder geworden. De Kia Picanto van 7995, zou in 2022 na inflatiecorrectie gestegen moeten zijn naar 9422 euro. De prijs van een Nissan Qashqai zou in 2022 uitkomen op 26.505 euro, die voor een BMW 3-serie op 42.310 euro. Wederom valt op dat de duurste auto relatief het minst in prijs is gestegen.



Elektrische auto werd wél goedkoper

Werden echt alle auto’s duurder? Dat ook weer niet. Tien jaar geleden had je nog nauwelijks elektrische auto’s. De Nissan Leaf was er al wel en kostte 34.990 euro. In 2022 betaal je 33.340 euro. Niet alleen relatief, maar zelfs in absolute bedragen werd de Leaf dus goedkoper. En krijg je nog een grotere actieradius ook …