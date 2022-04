Wat is opvallend aan de Ford Focus (2022)?

Eerst nog even over de oude Focus, die in de herfst van 2018 op de markt kwam. Met name in de beginjaren was hij de Volodymyr Zelensky onder de middenklassers, iedereen hield van hem. Hij ontpopte zich al snel tot de best verkochte middenklasser en bleef dat tot het einde. De Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Opel Astra en Peugeot 308 hebben al jaren het nakijken.

Na een kleine vier jaar is het tijd voor de traditionele facelift. In eerste instantie denk je: zoveel is er niet veranderd aan de Ford Focus. Tot je alle details bekijkt en tot een aardige lijst komt. We beginnen met de motoren. Wil je een Ford Focus met een benzinemotor, dan ben je aangewezen op een bescheiden driecilinder óf een enorme 2,3-liter viercilinder. De 1,0-liter driecilinder is er met 100, 120 en 155 pk. In de laatste twee gevallen gaat het om mild hybrids. Daarna maakt Ford ineens een reuzensprong, de 2.3-viercilinder turbomotor is voorbehouden aan de snelle en snaarstrakke, maar peperdure ST. Die levert wel meteen 280 pk.

Nog zo’n detail: in de mild hybrid-versies kun je nu kiezen of je zelf wilt schakelen, of het werk overlaat aan een zeventraps PowerShift-transmissie met dubbele koppeling. Deze versnellingsbak vervangt de oude achttraps automaat, die alleen leverbaar was op versies zonder hybride aandrijflijn.

Net als vroeger, kun je de Focus in verschillende smaken bestellen. De Connected en Titanium zijn de ‘gewone’ versies, de ST-Line is voor sportieve rijders en heeft een iets lager geplaatste carrosserie, terwijl de Active juist drie centimeter hoger op z’n poten staat en wat meer een suv-look heeft. Van de Titanium, de ST-Line en de Active kun je bovendien een extra chique Vignale-versie bestellen.

Ook het uiterlijk werd wat aangepast. Het Ford-logo verhuisde van de motorkap naar de grille, de motorkap werd opgehoogd en led-koplampen zijn vanaf nu standaard. Binnenin moesten de meeste knoppen plaatsmaken voor een touchscreen. Vrijwel alle functies (radio, stoelverwarming, airco) bedien je via het grote scherm van het Sync 4-multimediasysteem. Na wat gepuzzel en gevloek, ben je na een tijdje aan de bediening gewend. Wie niet kan wachten om alle geheimen van Sync 4 te ontdekken: helaas, vanwege de oorlog in Oekraïne is het tijdelijk niet verkrijgbaar en moet je het doen met het oude Sync 3-systeem.

Wat zijn de pluspunten van de Ford Focus Wagon (2022)?

We stappen bijna altijd tevreden uit een nieuwe Ford en dat is nu ook het geval. Het onderstel is stevig, maar comfortabel genoeg. Wel mist de Active net dat beetje sportiviteit dat de ST-Line met zijn iets verlaagde onderstel wel heeft. Maar sturen doet-ie prima en de stoelen zijn met hun goede zijdelingse steun en zitcomfort kilometervreter-proof. Ook achterin zit je best ruim. Opvallend is dat de Focus nog een ouderwetse en weinig subtiele pookknop heeft voor de automaat, en die lijkt met elke rit wel groter te worden. Het verbruik van de driecilinder is indrukwekkend laag: 5,6 l/100 km (1 op 17,8). Dat is zelfs 0,2 liter onder de WLTP-belofte van Ford.

De praktische handigheidjes in de bagageruimte kunnen we wel waarderen. Zo heeft de Focus Wagon onder de vloer een ‘natte zone’ (niet onze woorden, zo noemt Ford het zelf). Het gaat om een uitneembare plastic bak waarin je natte laarzen kunt vervoeren.

Nog zoiets: de optionele dodehoekwaarschuwing is uitgebreid, het systeem houdt rekening met een caravan of aanhangwagen achter je Focus. Geen overbodige luxe, als we alvast denken aan al die zwalkende Nederlanders die met hun caravannetje op weg zijn naar hun vakantiebestemming.



Wat zijn de minpunten van de Ford Focus Wagon (2022)?

Dat zo’n driecilindertje toch behoorlijk knorrig kan klinken. Ford had iets meer isolerend materiaal mogen aanbrengen, nu is hij met name in de stad iets te nadrukkelijk aanwezig. Ten opzichte van de concurrentie, is het motoraanbod bovendien beperkt. Er is geen elektrische Focus en ook geen plug-in hybride.

Wanneer komt de Ford Focus naar Nederland en wat is de prijs?

De vernieuwde Focus staat al bij de dealer en is er in vele tientallen uitvoeringen. Wie echt geïnteresseerd is, moet maar eens een uitgebreide studie maken van de prijslijst met alle uitvoeringen (Connected, Titanium, Titanium X, Titanium Vignale, ST-Line, ST-Line X, ST-Line Vignale, Active, Active X, Active Vignale, ST-X) en vermogensvarianten (100, 125, 155 en 280 pk plus een 120 pk sterke turbodiesel).

Dit zijn de vanafprijzen:

1.0 EcoBoost (100 pk, handbak) - 29.545 euro

1.0 EcoBoost (125 pk, handbak) - 30.400 euro

1.0 EcoBoost (125 pk, Powershift) - 33.800 euro

1.0 EcoBoost (155 pk, handbak) - 33.950 euro

1.0 EcoBoost (155 pk, Powershift) - 36.450 euro

1.0 EcoBoost Wagon (100 pk, handbak) - 30.795 euro

1.0 EcoBoost Wagon (125 pk, handbak) - 31.650 euro

1.0 EcoBoost Wagon (125 pk, Powershift) - 35.050 euro

1.0 EcoBoost Wagon (155 pk, handbak) - 35.200 euro

1.0 EcoBoost Wagon (155 pk, Powershift) - 37.700 euro

ST-X 2.3 EcoBoost (280 pk) - 57.150 euro

ST-X 2.3 EcoBoost Wagon (280 pk) - 58.400 euro

Wat vind ikzelf van de Ford Focus?

Aan de Ford Focus kan niemand zich een buil vallen, met zijn prima onderstel, comfortabele stoelen, grote bagageruimte (635 liter in de Wagon) en zuinige mild hybrid-motor. De driecilinder dringt zich net wat te veel op, maar dat is niet voldoende om een deuk te schieten in de goede indruk die de Focus achterlaat. Het was, is en blijft een prima keuze voor iedereen die op zoek is naar een compacte middenklasser.