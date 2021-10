Lage bijtelling 2022 - Met deze elektrische auto's kun je straks van 16 procent bijtelling profiteren

Lease je een volledig elektrische auto, dan betaal je in 2021 een lage bijtelling van 12 procent over de eerste 40.000 euro van de catalogusprijs. Is de auto duurder dan dat, dan geldt over alles boven de 40.000 euro het reguliere tarief van 22 procent. In 2022 gaat de lage bijtelling naar 16 procent over de eerste 35.000 euro. Zoals het er nu uitziet, blijft dat percentage in 2023 en 2024 gelijk, maar gaat het maximale bedrag met 5000 euro omlaag naar 30.000 euro.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom elektrisch rijden?

Aanmelden

Abonneer je op de wekelijkse Auto Review-nieuwsbrief.

Wie snel is met het bestellen van een elektrische auto, kan dit jaar dus nog profiteren van 12 procent bijtelling. Hieronder zetten we alvast de stekkermodellen op een rij die met hun vanafprijs onder de 35.000 euro blijven (of er net boven zitten) en dus ook in 2022 nog voordelig zakelijk te rijden zijn. En dat zijn er - zoals het er nu naar uitziet - niet heel veel meer.

Elektrische auto's met lage bijtelling 2022 (gebaseerd op de 2021-prijzen)

Citroën ë-C4 (50 kWh, 136 pk) - 33.990 euro



Dacia Spring (27,4 kWh, 44 pk) - 17.890 euro



DS 3 Crossback E-Tense (50 kWh, 136 pk) - 37.490 euro



Fiat 500e (24 kWh, 95 pk) - 24.900 euro

Fiat 500e (42 kWh, 118 pk) - 28.600 euro



Honda E (35,5 kWh, 136 pk) - 36.160 euro



Hyundai Kona Electric (39 kWh, 136 pk) - 33.995 euro

Hyundai Ioniq Electric (38,3 kWh, 136 pk) - 37.015 euro



JAC iEV7S (39 kWh, 114 pk) - 29.990 euro



Kia e-Soul (39,2 kWh, 136 pk) - 33.495 euro

Kia e-Soul (64 kWh, 204 pk) - 36.495 eur

Kia e-Niro (39,2 kWh, 136 pk) - 35.995 euro



Mazda MX-30 (35,5 kWh, 145 pk) - 33.140 euro



MG ZS EV (44,5 kWh, 143 pk) - 30.985 euro



Mini Electric (28,9 kWh, 184 pk) - 35.990 euro



Nissan Leaf (40 kWh, 150 pk) - 33.290 euro



Opel Corsa-e (50 kWh, 136 pk) - 30.599 euro



Opel Mokka-e (50 kWh, 136 pk) - 34.399 euro



Peugeot e-208 (50 kWh, 136 pk) - 29.650 euro

Peugeot e-2008 (50 kWh, 136 pk) - 34.530 euro