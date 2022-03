TEST Volkswagen Golf, Mazda 3, Peugeot 308: waarom de Volkswagen Golf niet meer de eerste keus is

De traditionele hatchback in het C-segment heeft het moeilijk. Van onderaf wordt-ie bestookt door de steeds volwassener modellen uit het B-segment. Daarnaast hebben cross-overs en suv’s het op hem gemunt. Tot overmaat van ramp staan er allerlei gesubsidieerde elektrische auto's aan de poort te rammelen. Onlangs kwam daar ook de Renault Megane E-Tech Electric bij. In Nederland zien we deze ontwikkeling terug in de verkoopresultaten. Tegenover ongeveer 16.500 nieuw verkochte Golfjes en een marktaandeel van 4,2 procent in 2014, stonden in 2021 slechts zo’n 3500 stuks en een marktaandeel van 1,1 procent.



Een 'gewone' Golf of een hatchback met een spannender smoelwerk?



De Volkswagen Golf is dus allang niet meer de logische eerste keus. Ook als je wél een ‘gewone’ hatchback zoekt, kun je natuurlijk verder kijken dan je traditionele Golf-neus lang is. En waarom zou je dan niet je hart laten spreken en een klassegenoot kiezen met een wat spannender uiterlijk? Om dat uit te vogelen, vergelijken we de 130 pk sterke Volkswagen Golf 1.5 TSI met de Mazda 3 e-Skyactiv G (122 pk) en de kersverse Peugeot 308 PureTech (130 pk).



Peugeot krijgt harde tikken



Wanneer we de rijeigenschappen van de auto’s testen, signaleren we bij de 308 hetzelfde fenomeen als bij andere moderne ­Peugeots. Al ruim voordat het onderstel in bochten of tijdens uitwijkmanoeuvres buiten de lijntjes kleurt, tikt het strenge ESP de 308 hard met zijn digitale rekenliniaal op de vingers. Vervolgens moet de ‘stabiliteits­meester’ even nadenken, om de aangedreven voorwielen even later weer van vermogen te voorzien.



Daar komt bij dat het kleine, grijpgrage stuur van de Peugeot 308 minder feedback biedt dan je verwacht. Ook gaat de auto in bochten vrij snel tot onderstuur over. Combineer dit met remmen die niet bepaald de pitbulls van remmenland zijn en je begrijpt dat de Peugeot 308 er niet met de dynamiekprijs vandoor gaat.



Volkswagen Golf sneller dan Peugeot 308, trager dan Mazda 3



De Golf legt het circuit en de slalom veel sneller af, maar zonder het minste drama. Hij is uitstekend in balans. In de Mazda heb je het gevoel dat het véél harder gaat, maar dat blijkt mee te vallen. Hij biedt vooral meer spektakel en bezorgt zijn bestuurder meer rijplezier. Die lol is te danken aan de fijne, gevoelige besturing en het hoge gripniveau. Die eigenschappen maken de Mazda 3 ook heel efficiënt. Doordat je de Mazda 3 zeer precies door bochten kunt dirigeren én het snelst kunt afremmen, heeft-ie de minste meters - en dus tijd - nodig.



Een rondje over ons handlingcircuit legt de Mazda 3 af in 1:47,3 minuten. Dat is maar één tiende sneller dan de Volkswagen Golf. De Peugeot moet met 1:51,2 minuten bijna 4 seconden toegeven, een forse achterstand. Op de slalom neemt de Mazda een grotere voorsprong en tijdens de remmenproef gaat de Japanner eveneens fier aan kop. Kortom, als het om het meeste rijplezier gaat, moet je in dit gezelschap bij de Japanner zijn. De Volkswagen Golf is de tweede keus, zij het wel een goede. De Peugeot 308 moet genoegen nemen met een duidelijke laatste plaats als het om rijdynamiek gaat.



