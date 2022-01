TEST Op deze 5 onderdelen wint de Peugeot 208 toch maar mooi van de Fabia en Polo

Dit bericht is gebaseerd op een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 1/2022. Daarin vragen we ons waf wat je beter kunt kopen: een gloednieuwe Fabia of een vernieuwde Polo. En voor wie niet zit te wachten op zo’n praktische Tsjech of nuchtere Duitser, laten we een Franse lieveling aantreden. De Peugeot 208 verliest de test (spoilers!), maar hij blinkt uit op verschillende manieren.

1. De Peugeot 208 is de mooiste

In de test in het blad geven we geen punten voor design, maar op internet luchten we ons hart: wat is de Peugeot 208 toch een vrolijk autootje om te zien. Zowel in het rood, als in de gratis lakkleur: geel. Hij straalt een jeugdig enthousiasme uit, terwijl de Fabia en Polo hun best doen om op de grote en zakelijke Golf en Octavia te lijken.

2. De 208 trekt de zwaarste aanhanger

De Peugeot 208 is absoluut de krapste auto van het stel, zowel voor passagiers als bagage. Maar de Peugeot 208 1.2 PureTech 100 kan toch maar mooi een aanhanger van 1200 kilo trekken. De Fabia 1.0 TSI en Polo 1.0 TSI hebben een trekgewicht van 1000 kilo.

3. De Peugeot 208 is krachtiger en sneller

De Polo en de Fabia zijn 95 pk sterk en de 208 levert 100 pk. Het resultaat is een sprinttijd van tien tellen voor de Peugeot en een seconde meer voor de Skoda en de Volkswagen. Het verschil wordt nog groter als je versnelt naar 130 km/h.

Het zijn niet alleen de vijf extra paardenkrachten die van de Peugeot 208 de snellere sprinter maken, het zit 'm vooral in de versnellingsbak. Want waar Skoda en Volkswagen vertrouwen op een vijfbak met lange verhoudingen, sluit de handgeschakelde zesbak van de Peugeot beter aan op het karakter van de motor.

4. Zuinig rijden doe je met de Peugeot 208

Er is nog een reden om voor de PureTech 100 van Peugeot te kiezen: zijn lage praktijkverbruik. Wij noteren 5,5 liter per 100 kilometer, of 1 op 18,2. De Fabia 1.0 TSI komt een druppel later: 5,6 l/100 km (1 op 17,9). Vreemd genoeg is de technisch nauw verwante Polo 1.0 TSI dan weer een slok dorstiger. Hij verbruikt 6,0 l/100 km, wat neerkomt op 1 op 16,7.

5. Wendbaarheid is belangrijk in de stad

We moeten schrapen om op 5 overwinningen van de 208 te komen, want de Fabia en de Polo zijn zulke saai goede auto’s. Maar we hebben er nog een gevonden: de Franse stadsauto heeft de kleinste draaicirkel! 10,3 meter tegenover 10,7 meter voor de Volkswagen-neefjes.

Geen medelijden

Je hoeft trouwens geen medelijden te hebben met de Peugeot 208, want hij staat op plek 7 in de verkooplijst van 2021. Misschien zijn Nederlanders toch niet zo nuchter ingesteld ...



