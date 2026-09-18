Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

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We blikken terug op een week waarin Volvo aankondigde dat het weer gaat doen waar het goed in is. Verder redde het kabinet-Jetten de youngimerregeling, maar werd-ie nodeloos ingewikkeld.





Top - Volvo komt met een elektrische stationwagon

We hebben wat afgemopperd op Volvo. Het leek wel of de stationwagon naar het verdomhoekje was verwezen. Terwijl juist de vierkante Estate-modellen Volvo zo beroemd en geliefd hebben gemaakt. Maar de Zweden hinten op een comeback en maken ook korte metten met een andere grote ergernis.

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Top - Rijden op stroom kost omgerekend 1,41 euro per liter

Benzine en diesel bereikten afgelopen week weer recordprijzen. Maar ook elektriciteit wordt steeds duurder. Wat is nou een slimme keus voor je volgende auto? Nieuw onderzoek toont aan dat dit veel gemakkelijker is dan je denkt.

Top - Nederlander maakt Hyundai Ioniq 3 nog mooier

Wij vinden de Hyundai Ioniq 3 een van de leukst vormgegeven auto’s van 2026. Niet alleen het uiterlijk, ook het interieur. En laat dat nou bedacht zijn door de Nederlander Victor Andrean. In een exclusief gesprek neemt hij jullie mee in het ontwerpproces.

Flop - Wéér een sportwagenmerk dat buigt voor SUV

Waarom!? Bij Lamborghini riepen we het, bij Ferrari en Aston Martin ook. McLaren bleef eigenwijs, maar gaat ook een SUV bouwen. Schande, zegt ons hart, maar ons hoofd weet dat het merk eigenlijk niet anders kan. Het volk vréét SUV's en ongetwijeld staan rappers, vastgoedhandelaren en voetballers klaar om hun portemonnee te trekken voor deze high performance-SUV.

Flop - Youngtimmerregeling gered, maar nodeloos omslachtig

De verhoging van de youngtimerleeftijd naar 25 jaar lijkt definitief van de baan. Het kabinet-Jetten kiest op Prinsjesdag 2026 voor een gunstiger regeling dan aangekondigd. Toch kan ook het huidige voorstel sommige zakelijke rijders in een vreemde situatie brengen.

Flop - Autorijden wordt voor steeds meer mensen te duur

Autorijden wordt voor een groeiende groep Nederlanders financieel zo zwaar dat ze er steeds meer op bezuinigen. Niet alleen op de aankoop (ons wagenpark is het oudste van West-Europa), maar vooral ook op het onderhoud. Daarmee nemen ze een risico.

De afbeelding van de Volvo en de McLaren werden met AI gegenereerd.