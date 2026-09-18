Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Jaap Peters
Door Jaap Peters

We blikken terug op een week waarin Volvo aankondigde dat het weer gaat doen waar het goed in is. Verder redde het kabinet-Jetten de youngimerregeling, maar werd-ie nodeloos ingewikkeld. 

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Top - Volvo komt met een elektrische stationwagon 

We hebben wat afgemopperd op Volvo. Het leek wel of de stationwagon naar het verdomhoekje was verwezen. Terwijl juist de vierkante Estate-modellen Volvo zo beroemd en geliefd hebben gemaakt. Maar de Zweden hinten op een comeback en maken ook korte metten met een andere grote ergernis.   

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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Top - Rijden op stroom kost omgerekend 1,41 euro per liter 

Benzine en diesel bereikten afgelopen week weer recordprijzen. Maar ook elektriciteit wordt steeds duurder. Wat is nou een slimme keus voor je volgende auto? Nieuw onderzoek toont aan dat dit veel gemakkelijker is dan je denkt. 

Lees ook Benzine voor maar 1,42 euro? Zo voelt het als je met deze auto’s rijdt Zo goedkoop is rijden op stroom: alsof je tankt voor 1,41 euro per liter
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Top - Nederlander maakt Hyundai Ioniq 3 nog mooier

Wij vinden de Hyundai Ioniq 3 een van de leukst vormgegeven auto’s van 2026. Niet alleen het uiterlijk, ook het interieur. En laat dat nou bedacht zijn door de Nederlander Victor Andrean. In een exclusief gesprek neemt hij jullie mee in het ontwerpproces.

Lees ook Zo tekende een Nederlandse ontwerper het interieur van de Hyundai Ioniq 3 Hoe een Nederlander zijn stempel drukte op de fraaie Hyundai Ioniq 3
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Flop - Wéér een sportwagenmerk dat buigt voor SUV

Waarom!? Bij Lamborghini riepen we het, bij Ferrari en Aston Martin ook. McLaren bleef eigenwijs, maar gaat ook een SUV bouwen. Schande, zegt ons hart, maar ons hoofd weet dat het merk eigenlijk niet anders kan. Het volk vréét SUV's en ongetwijeld staan rappers, vastgoedhandelaren en voetballers klaar om hun portemonnee te trekken voor deze high performance-SUV. 

Lees ook Laatste grote sportwagenmerk capituleert voor de SUV Laatste grote sportwagenmerk capituleert voor de SUV
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Flop - Youngtimmerregeling gered, maar nodeloos omslachtig

De verhoging van de youngtimerleeftijd naar 25 jaar lijkt definitief van de baan. Het kabinet-Jetten kiest op Prinsjesdag 2026 voor een gunstiger regeling dan aangekondigd. Toch kan ook het huidige voorstel sommige zakelijke rijders in een vreemde situatie brengen.

Lees ook Youngtimer-rijders kunnen opgelucht ademhalen, maar écht blij worden ze ook niet van nieuwe regeling Youngtimer-rijders kunnen opgelucht ademhalen, toch staat er ook iets geks in nieuwe regeling
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2026)

Flop - Autorijden wordt voor steeds meer mensen te duur

Autorijden wordt voor een groeiende groep Nederlanders financieel zo zwaar dat ze er steeds meer op bezuinigen. Niet alleen op de aankoop (ons wagenpark is het oudste van West-Europa), maar vooral ook op het onderhoud. Daarmee nemen ze een risico. 

Lees ook Dit laat zien dat één op de drie automobilisten zich eigenlijk geen auto kan veroorloven Dit laat zien dat één op de drie automobilisten zich eigenlijk geen auto kan veroorloven

De afbeelding van de Volvo en de McLaren werden met AI gegenereerd.

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Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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