Youngtimer-rijders kunnen opgelucht ademhalen, maar écht blij worden ze ook niet van nieuwe regeling

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De verhoging van de youngtimerleeftijd naar 25 jaar lijkt definitief van de baan. Het kabinet-Jetten kiest op Prinsjesdag 2026 voor een gunstiger regeling dan aangekondigd. Toch kan ook het huidige voorstel sommige zakelijke rijders in een vreemde situatie brengen.

De youngtimerregeling verandert opnieuw. Volgens het Belastingplan 2027 moet een zakelijke auto in 2027 minimaal 17 jaar oud zijn om voor de speciale bijtellingsregels in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2028 stijgt die grens verder naar 20 jaar.

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Daarmee schrapt het kabinet de eerder geplande sprong naar 25 jaar. Die zou vanaf 2027 gelden en betekende feitelijk dat veel huidige youngtimers in één klap buiten de regeling zouden vallen.

Aanvankelijk ging de Tweede Kamer akkoord met dat rigoureuze voorstel, maar na hevige protesten vanuit de autobranche en van youngtimer-rijders, diende Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) een reparatievoorstel in. Ook dat mocht op een Kamermeerderheid rekenen.

Géén bevriezing

Het nieuwe voorstel hield in dat auto’s van 15 jaar of ouder hun youngtimerstatus zouden behouden. Er was echter wel een grote ‘maar’. De regeling zou in Grinwis' voorstel worden bevroren per bouwjaar 2012. Auto’s van 2013 en later zouden fiscaal dus nooit meer een youngtimer worden.

De verwachting was dat het kabinet dit voorstel in grote lijnen zou overnemen, maar dat is dus niet het geval. In het Belastingplan 2027 wordt gekozen voor een tussenstap: 17 jaar in 2027 en 20 jaar vanaf 2028. Maar ook belangrijk: er komt dus géén bevriezing van de regeling vanaf een bepaald bouwjaar.

Youngtimerregeling vanaf 2027

Jaar Minimumleeftijd 2026 16 jaar 2027 17 jaar Vanaf 2028 20 jaar

Minder streng, maar ook gekke situaties

Voor youngtimerrijders is 20 jaar vanzelfsprekend gunstiger dan 25 jaar. Toch zit er een opvallend effect in de overgang.

Een auto uit 2009 kan in 2027 bijvoorbeeld oud genoeg zijn voor de 17-jaarsgrens. Vanaf 2028 geldt echter ineens een minimumleeftijd van 20 jaar. Diezelfde auto kan daardoor tijdelijk weer buiten de youngtimerregeling vallen, totdat hij twintig jaar oud is.

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Dat kan ook gebeuren met auto's uit 2008, afhankelijk van de datum waarop ze voor het eerst in gebruik zijn genomen. Auto's uit 2007 of eerder zijn begin 2028 al twintig jaar oud en hebben dat probleem niet.

Wie nu een youngtimer koopt of zakelijk rijdt, moet daarom vooral naar 2028 kijken en niet alleen naar de versoepeling voor 2027.

Overgangsregeling voor sommige auto's uit 2010

Het kabinet komt daarnaast met overgangsrecht. Een auto die in 2027 zeventien jaar wordt en uiterlijk op 31 december 2025 al aan dezelfde ondernemer of werknemer ter beschikking stond, mag onder voorwaarden heel 2027 onder de youngtimerregeling blijven vallen.

Dat is vooral relevant voor auto's uit 2010. Zonder die uitzondering zouden ze in 2027 pas vanaf hun zeventiende verjaardag aan de leeftijdseis voldoen. Vanaf 2028 krijgen ook deze auto's echter met de grens van 20 jaar te maken.

Wat blijft hetzelfde?

Aan de manier waarop de youngtimerbijtelling wordt berekend, verandert volgens het voorstel niets. Voor een youngtimer geldt 35 procent bijtelling over de actuele waarde van de auto, in plaats van een percentage over de oorspronkelijke catalogusprijs.

Vooral bij ooit dure auto's die inmiddels sterk in waarde zijn gedaald, kan dat fiscaal aantrekkelijk blijven.

Maar let wel: de wijzigingen zijn nog niet definitief. Het Belastingplan 2027 moet eerst door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Maar zoals het voorstel er nu ligt, verdwijnt de gevreesde 25-jaarsgrens en wordt 20 jaar vanaf 2028 de nieuwe standaard.