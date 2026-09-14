Zo goedkoop is rijden op stroom: alsof je tankt voor 1,41 euro per liter

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Benzine en diesel bereikten afgelopen week weer recordprijzen. Maar ook elektriciteit wordt steeds duurder. Wat is nou een slimme keus voor je volgende auto? Nieuw onderzoek toont aan dat dit veel gemakkelijker is dan je denkt.

Het International Council on Clean Transportation (ICCT) vergeleek de kosten van elektrische en benzineauto’s in Europa. In 2025 lagen de energiekosten van een elektrische auto die zowel thuis als openbaar wordt geladen gemiddeld 33 procent lager dan de brandstofkosten van een vergelijkbare benzineauto.

Zelfs publiek laden is goedkoper

Opvallender is wat er gebeurt wanneer je helemaal niet thuis kunt laden. Opladen aan openbare laadpalen is immers duidelijk duurder dan aan de eigen wallbox. Toch is het, ook als je uitsluitend openbaar laadt, volgens de berekeningen nog altijd 28 procent goedkoper om een EV te rijden dan een vergelijkbare benzineauto.

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Daarbij gaat het nadrukkelijk om de energie- en brandstofkosten tijdens het rijden. Afschrijving, verzekering, onderhoud en andere bezitskosten zijn in deze percentages niet meegenomen.

Alsof benzine 1,41 euro kost

Even een voorbeeld: AC-laden kost volgens de ANWB momenteel gemiddeld 48 cent per kilowattuur, terwijl Milieu Centraal een gemiddelde hanteert van 49 cent. Uitgaand van het hoogste bedrag, kost 100 kilometer elektrisch rijden bij een verbruik van 18 kWh/100 km je 8,82 euro. In een benzineauto die 1 op 16 rijdt, ben je – bij een gemiddelde E10-benzineprijs van 2,47 euro per liter – 15,44 euro kwijt. Dat scheelt in Nederland dus geen 28, maar bijna 43 procent!

Benzine zou dus maar 1,41 euro moeten kosten, om op hetzelfde bedrag per 100 kilometer uit te komen als voor een EV. En dat terwijl je momenteel langs de snelweg bedragen tot boven de 2,70 euro betaalt.

Als we de andere autokosten ook meerekenen ziet het plaatje er in Nederland nog gunstiger uit voor EV’s. Want bijna geen enkel ander Europees land kent immers zulke hoge belastingen op de aanschaf (bpm), het bezit (wegenbelasting) en het gebruik (hoge accijnzen op brandstof) van auto's die op benzine of diesel rijden.

Elektrische auto's steeds goedkoper in aanschaf

Ook de aanschafprijs van elektrische auto’s beweegt volgens het ICCT de goede kant op. Gecorrigeerd voor inflatie en verbeterde prestaties zouden vergelijkbare EV’s tussen 2020 en 2025 ongeveer 18 procent goedkoper zijn geworden. Een belangrijke oorzaak daarvan is de daling van de batterijprijzen, die in vijf jaar tijd met ongeveer 35 procent afnamen.

Steeds meer betaalbare EV’s

Ook het aanbod groeit snel. Alleen al in Nederland zijn inmiddels rond de 170 verschillende elektrische modellen verkrijgbaar. Zo’n 30 daarvan kosten minder dan 30.000 euro. In veel gevallen zijn ze niet of nauwelijks duurder dan vergelijkbare auto's met verbrandingsmotor.

Ondertussen telt de EU ongeveer 1,2 miljoen openbare laadpunten, bijna acht keer zoveel als in 2020. Daarvan neemt Nederland er ruim 210.000 voor zijn rekening en België meer dan 125.000.

