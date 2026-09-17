Laatste grote sportwagenmerk capituleert voor de SUV

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McLaren gaat eindelijk een SUV bouwen. Het Britse supercarmerk heeft een investering van 500 miljoen pond aangekondigd voor een nieuwe generatie modellen, waaronder een hoogpotige hybride performance-SUV. Die moet nog vóór het einde van dit decennium verschijnen.

Daarmee meldt McLaren zich rijkelijk laat op een feestje dat door vrijwel al zijn directe concurrenten al jaren wordt gevierd. Want de lijst met makers van sportieve en/of bijzonder luxe auto's die McLaren voorgingen, is inmiddels behoorlijk lang.

Porsche beet al in 2002 (!) al het spits af met de Cayenne. Bentley volgde met de Bentayga in 2015, Maserati met de Levante in 2016 en Lamborghini met de Urus in 2018. Datzelfde jaar verscheen ook de Rolls-Royce Cullinan. Lotus stapte in 2022 met de Eletre in het segment en Ferrari volgde datzelfde jaar met de Purosangue.

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McLaren moet dus niet alleen Porsche en Lamborghini inhalen, maar ook merken als Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Maserati en Lotus zijn al jaren bezig met auto's die sportwagenprestaties combineren met een hogere zit en meer praktische bruikbaarheid.

McLaren zei eerder nog resoluut nee

Dat McLaren nu alsnog overstag gaat, is extra opmerkelijk omdat het merk jarenlang niets van een SUV wilde weten. In 2018 was toenmalig CEO Mike Flewitt nog duidelijk: een SUV paste volgens hem niet bij McLaren.

Onder zijn opvolger Michael Leiters veranderde de toon. Leiters had eerder bij Porsche en Ferrari aan SUV-projecten gewerkt en zei in 2022 dat hij het segment juist goed kende en er enthousiast over was. Bij Ferrari was hij betrokken bij de ontwikkeling van de Purosangue en bij Porsche bij de Cayenne.

Het idee voor een SUV was daarmee dus niet definitief afgeschoten. Het werd vooral meerdere keren uitgesteld en van richting veranderd. In 2022 en 2023 werd binnen McLaren opnieuw serieus over een SUV gesproken. De huidige auto is uiteindelijk een nieuw project dat onder de huidige eigenaar wordt ontwikkeld.

Géén elektrische SUV

De eerste McLaren-SUV wordt bovendien geen elektrische auto. Het wordt een hybride performance-SUV, waarbij McLaren vooral zijn lichtgewichtfilosofie en sportieve karakter wil behouden. Het merk noemt het een volledig nieuw ontwerp. De auto krijgt vier deuren en twee normale zitrijen en wordt daarmee de eerste McLaren met een conventionele vierpersoonsindeling.

Volgens McLaren moet de SUV onder meer klanten aanspreken die het merk wel kennen, maar voor wie een tweezits supercar simpelweg niet praktisch genoeg is. De fabrikant mikt daarbij op het segment waarin auto's als de Lamborghini Urus en Bentley Bentayga opereren.

SUV moet McLaren laten groeien

De SUV maakt deel uit van een veel groter investeringsprogramma van 500 miljoen pond. McLaren gaat onder meer de productiecapaciteit in Groot-Brittannië uitbreiden en wil motoren en transmissies weer meer in eigen huis ontwikkelen en produceren. De nieuwe modellen moeten de verkoop vergroten en de winstgevendheid verbeteren.

Dat is hard nodig. McLaren verkocht in 2025 ongeveer 2000 auto's, tegenover bijna 3300 in 2024. De nieuwe eigenaar CYVN Holdings heeft miljarden aan investeringen toegezegd om het merk opnieuw op te bouwen.

NB de hoofdafbeelding bij dit artikel is met AI gegenereerd en toont niet het werkelijke productiemodel van de McLaren SUV