Zelfs dit sportwagenmerk moet buigen en komt met een SUV

Nieuws

Nadat zelfs Ferrari in 2022 een SUV uitbracht, was er nog maar één merk dat dapper weerstand bood. Maar in 2028 valt ook McLaren, het laatste sportwagenbastion. De Britten hebben vergevorderde plannen voor een SUV.

Eigenlijk kon je erop wachten dat ook McLaren met een SUV op de markt komt. De schok is niet eens meer zo groot. Aston Martin, Ferrari en Lamborghini haalden de kastanjes al uit het vuur. Vooral toen Ferrari met de Purosangue kwam, was de ban gebroken. De SUV is overal, voor de meeste merken is het dé cashcow, en autoliefhebbers moeten dat maar voor lief nemen …

McLaren SUV in 2028

In 2028 is er geen sportwagenmerk meer zonder SUV. Dat jaar hoopt McLaren zijn eerste grote, zware gezinsauto te presenteren. De Britse SUV komt daarmee in een exclusief rijtje. Bentley heeft de Bentayga, Lamborghini biedt de Urus aan, Aston Martin verkoopt de DBX, Rolls-Royce heeft de kolossale Cullinan, en zelfs Ferrari doet dus mee met de gestroomlijnde Purosangue.

De SUV van McLaren is onderdeel van een groot modeloffensief. Dat hij vijf zitplaatsen en vier portieren krijgt, is voor her eerst in de geschiedenis van het sportwagenmerk. Onder de motorkap zit een V8, die samen met een kleine elektromotor de aandrijving verzorgt. Het gaat niet om een PHEV met stekker, maar om een ‘gewone’ hybride.

De plannen zijn vergevorderd, halverwege november toonde McLaren al een kleimodel aan zijn Engelse dealers getoond. Wie een McLaren SUV bestelt, kan maar beter een cursus parkeren in smalle garages gaan volgen, want dit kleimodel heeft 24 inch wielen.

Het ontwerp van de SUV wordt omschreven als 'gespierd en gebeeldhouwd', met een aerodynamische carrosserie en een enorme achterspoiler. Foto's van het kleimodel zijn niet beschikbaar.

McLaren W1 2026

De SUV is onderdeel van een groot offensief van McLaren. Het merk wil tot 2028 elk jaar een nieuwe auto op de markt brengen. In 2026 is de W1-hypercar het eerste model. Hij volgt de P1 op en heeft een vermogen van 1275 pk. Er worden maar 399 exemplaren van de W1 gebouwd.