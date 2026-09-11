Dit laat zien dat één op de drie automobilisten zich eigenlijk geen auto kan veroorloven

Nieuws

Autorijden wordt voor een groeiende groep Nederlanders financieel zo zwaar dat ze er steeds meer op bezuinigen. Daarmee nemen ze wel een risico. Op een gegeven moment kan de rekening zo hoog oplopen, dat de auto per direct weg moet.

Wie een auto bezit, betaalt niet alleen voor brandstof, verzekering en wegenbelasting. En we hoeven je niet te vertellen dat die kosten de laatste tijd fors zijn gestegen.

Onderhoud als sluitpost

Ook onderhoud hoort bij de vaste lasten. Juist daar begint het steeds vaker te knellen. Uit de jaarlijkse Maintenance Monitor van PETRONAS Lubricants International (PLI) - wie kent ze niet - blijkt dat 30 procent van de Nederlandse autobezitters vanwege de kosten weleens een onderhoudsbeurt overslaat.

Dat percentage lag een jaar geleden nog op 22 procent. In feite betekent het dat bijna een derde van de automobilisten moeite heeft om alle noodzakelijke kosten van autobezit te dragen. Nog opvallender: 19 procent - oftewel bijna 1 op de 5 - heeft zelfs ooit geld geleend om auto-onderhoud te kunnen betalen.

Minder vaak naar de garage

Ook uit andere cijfers blijkt dat Nederlandse automobilisten bezuinigen op onderhoud. Zo daalde het aandeel bestuurders dat jaarlijks een onderhoudsafspraak bij de garage maakt, van 87 procent in 2025 naar 83 procent in 2026. Een kwart kiest bewust voor een goedkopere garage om de rekening te drukken.

Mis geen autonieuwtje meer met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

AI als vraagbaak over auto-onderhoud

De hoge kosten zorgen er ook voor dat automobilisten op andere manieren proberen in te schatten of een reparatie echt noodzakelijk is. Volgens de enquête die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX en waaraan duizend volwassen Nederlanders meewerkten, zou 28 procent kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om te bepalen of een defect of waarschuwingslampje direct aandacht nodig heeft.

Onder automobilisten tot en met 34 jaar ligt dat percentage met 43 procent aanzienlijk hoger. Van de 55-plussers zou slechts 14 procent Chat GPT of een andere chatbot om raad vragen als het om auto-onderhoud gaat.

Bezuinigen kan total loss inluiden

Onderhoud overslaan kan op korte termijn geld besparen, maar brengt serieuze risico's met zich mee. Relatief kleine gebreken kunnen op den duur gevolgschade met zich meebrengen en zo uitgroeien tot grotere, nog duurdere reparaties. Afhankelijk van de restwaarde van de auto, kan dat zomaar een economisch total loss inluiden.

Risico op pech, boetes en ongelukken

Bovendien kan achterstallig onderhoud gevolgen hebben voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de auto. Dat betekent een toenemend risico op pech en boetes, maar ook een potentieel gevaar voor de eigen en andermans verkeersveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan versleten remmen of schokdempers, slecht werkende verlichting of gladde banden.

De cijfers suggereren vooral dat de betaalbaarheid van autobezit voor een flinke groep Nederlanders steeds meer onder druk staat. Want als noodzakelijk onderhoud al te duur wordt, is de vraag gerechtvaardigd hoe betaalbaar autorijden zelf nog is.

Foto 1 is met AI gegenereerd.