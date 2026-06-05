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Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche goed nieuws heeft voor de puristen, maar de benzineprijs de komende jaren echt gruwelijk de pan uit kan rijzen. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – 911 zoals we 'm kennen

Een elektrische 911, we kunnen ons er helemaal niets bij voorstellen. Gelukkig hoeft dat voorlopig ook niet, want Porsche heeft deze week een belangrijke belofte gedaan.

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+ Top – Snelladen zonder schade

Het uiterlijk van de nieuwe elektrische Mercedes AMG GT zorgt nogal voor gemixte reacties, maar de specs zijn onmiskenbaar indrukwekkend. Bijvoorbeeld het razendsnelle snelladen. Normaliter is dat slecht voor de batterij, maar daar is Mercedes op voorbereid.

+ Top – Lexus trekt zich terug

Lexus zet naar alle waarschijnlijkheid een streep door de elektrische IS die binnenkort op de markt moest komen. Wat daar top aan is? De beleidsbepalers bij BMW en Mercedes zullen er ongetwijfeld niet rouwig om zijn dat een grote concurrent verstek laat gaan.

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- Flop – Benzineprijzen worden nog veel erger

Wie dacht dat benzine nu al duur is geworden, gaat zich waarschijnlijk binnen een jaar of twee rot schrikken. En dat heeft helemaal niets met de onrust in het Midden-Oosten te maken ...

- Flop – Duurste pookje ooit

De optielijst van de Morgan Supersport 400 is eindeloos en ook aan de prijzen lijkt geen plafond te zitten. Maar het verruilen van het spuuglelijke standaard BMW-pookje voor een mooier exemplaar vergt wel een hele forse investering.

- Flop – BYD gaat als een speer

Auto's worden al decennia veiliger, maar niet iedereen profiteert daar evenveel van. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat één bevolkingsgroep bij een botsing zo'n 60 procent meer kans op letsel hebben.