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Het lijkt wel alsof Lexus zwaar geïntimideerd is door alle lovende verhalen over nieuwe elektrische BMW's. Aan de vooravond van de introductie van de BMW i3, lijkt het er sterk op dat Lexus stopt met zijn spectaculaire concurrent. Er komt dus geen IS EV.

En dat is jammer. Want de productieversie van de elektrische LF-ZC sedan conceptcar beloofde een sensatie te worden. Dat de Lexus IS EV niet in productie gaat, is goed nieuws voor de Duitse concurrenten. Dit najaar komt zowel BMW als Mercedes met een elektrische sedan op de markt. Maar de BMW i3 en de Mercedes-Benz C-Klasse EV hoeven dus niets te vrezen uit Japan.

Dat zal in Stuttgart en München voor opluchting hebben gezorgd. We waren juist zo benieuwd hoeveel stijlelementen van de lage (1,39 meter!), sportieve en zeer futuristische LF-ZC Concept gehandhaafd zouden blijven.

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Lexus LF-ZC doet andere auto's na

Er is één element waar we extreem nieuwsgierig waren. Lexus beloofde dat de LF-ZC andere auto's kon nabootsen. Dat een EV het geluid van een auto met verbrandingsmotor kan nadoen, wisten we al, maar Lexus wilde een stap verder gaan. Dat wil zeggen: niet alleen de geluiden, maar ook de trillingen én rijeigenschappen konden worden gekopieerd. De bestuurder kan de rijbeleving afstemmen op zijn persoonlijke voorkeur, aldus Lexus.

Je kunt dus net doen of je in een Porsche 911 rijdt. Of een Kia Picanto. Wat je maar wilt. Je had dus als het ware elke dag in een heel andere auto kunnen rijden.

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Elektrische actieradius van 1000 km

De ontwikkeling van de elektrische IS was al in volle gang, er waren al veel technische details bekend. De topversie zou ongeveer 500 pk krijgen en het was de bedoeling dat-ie zijn concurrentie zou verpletteren met een actieradius 1000 kilometer. Vermoedelijk zou de IS een solid state-batterij krijgen, Toyota en Lexus werken al jaren aan deze batterijtechniek.

Ook over de lengte was al iets bekend, de IS zou 7,5 centimeter langer worden dan de huidige IS sedan. Daarmee komt-ie in de buurt van de ES, die 2,5 centimeter langer is.

Solid state en gigacasting

Volgens Nikkei heeft Lexus de ontwikkkeling van zijn elektrische IS stopgezet vanwege de afnemende vraag naar EV's in de Verenigde Staten. In plaats daarvan wil het merk zich richten op de productie van (gaap) crossovers en SUV’s. Eigenlijk was het plan om de elektrische IS al dit jaar in productie te nemen, maar dat werd al eerder uitgesteld tot medio 2027. Nu gaat het feest dus (zeer waarschijnlijk) helemaal niet door.

De Lexus IS zou gebruikmaken van gigacasting. Dat is een productiemethode waarbij grote delen van een autochassis in één keer worden gegoten uit aluminium. Normaal bestaan die delen uit veel losse stukken die aan elkaar worden gelast. Het bespaart tijd, gewicht en kosten, maar anderzijds kan schadeherstel lastiger en duurder worden omdat zo’n groot onderdeel volledig vervangen moet.

Tesla was de eerste fabrikant die deze techniek op grote schaal gebruikte bij een productiemodel, de Model Y.

Elektrische Lexus ES komt wel

Mogelijk heeft Lexus de elektrische IS ook geschrapt omdat de iets grotere ES (ook een sedan) leverbaar is als EV én als hybride. Die staat nog deze maand (juni 2026) in de showroom, de hybride versie volgt in augustus. De nieuwe Lexus ES heeft een prijs van 64.995 euro.