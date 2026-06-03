Vrouwen hebben bij auto-ongelukken 60 procent meer kans op letsel - oorzaak is doodsimpel

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Auto's worden al decennia veiliger, maar niet iedereen profiteert daar evenveel van. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vrouwen bij een botsing zo'n 60 procent meer kans op letsel hebben dan mannen.

Het onderzoek komt van de Technische Universiteit Graz, die Oostenrijkse ongevalsdata uit de periode 2012 tot en met 2024 analyseerde en echte ongelukken naspeelde met crashtests en virtuele mensmodellen. Daaruit bleek dat vrouwen veel vaker ernstig letsel oplopen aan de borst, wervelkolom, armen en benen, en dat terwijl ze juist relatief vaak bij botsingen met een lagere snelheid betrokken zijn. Oudere vrouwen lopen het grootste risico van allemaal.

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Crashtestpop naar mannelijk model

De belangrijkste oorzaak is dat veiligheidsnormen tientallen jaren lang zijn gebaseerd op het 'gemiddelde' mannenlichaam. Zelfs de traditionele vrouwelijke crashtestpop is in feite niet meer dan een verkleinde mannenversie, die een heel tenger postuur vertegenwoordigt. Volgens de onderzoekers is 95 procent van de vrouwen groter dan die referentiepop. En vrouwen zijn nu eenmaal geen kleinere mannen: verschillen in onder meer bekkenstructuur, borstvorm, schoudergeometrie en de beweging van de wervelkolom hebben allemaal grote invloed op de afloop van een botsing.

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Een mannelijke (links) en een vrouwelijke (rechts) testpop van Mercedes

Realistischere testpop

Daar lijkt nu verandering in te komen. Vorig jaar introduceerde de Amerikaanse overheid de THOR-05F, een veel geavanceerdere vrouwelijke crashtestpop die is ontworpen rond een realistische vrouwelijke anatomie in plaats van een geslonken mannenmodel. De pop bevat verfijnde sensoren en verbeterde biomechanica, zodat beter te meten is hoe het vrouwenlichaam reageert tijdens een aanrijding.

Zithouding speelt mee

Een andere belangrijke factor is de zitpositie. Voorpassagiers leunen vaak verder achterover of zitten verder naar achteren dan de bestuurder, waardoor airbags en gordels minder effectief hun werk doen. En omdat vrouwen gemiddeld vaker op de passagiersstoel zitten, lopen ze daar extra risico.

Slimmere gordels

Gelukkig spelen autofabrikanten hier al op in met intelligentere beveiligingssystemen. Zo heeft de nieuwe Volvo EX60 bijvoorbeeld een multi-adaptieve gordel die in real time de grootte, houding, zitpositie en de ernst van de botsing in de gaten houdt, en de gordelkracht daar vervolgens op aanpast. Dat is een flinke sprong vooruit ten opzichte van traditionele gordels, die het met slechts een handvol vaste standen moeten doen. In combinatie met realistischer crashtesten kan de autoveiligheid zo eindelijk net zo goed zijn voor vrouwen als voor mannen.