Dit eenvoudige automaatpookje kost 1785 euro (zonder btw!)

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De optielijst van de Morgan Supersport 400 is eindeloos en ook aan de prijzen lijkt geen plafond te zitten. Maar het verruilen van het spuuglelijke standaard BMW-pookje voor een mooier exemplaar vergt wel een hele forse investering.





De Morgan Supersport 400 is een zeer begeerlijke automobiel. Zijn klassieke lijnenspel veroudert nooit en verhult ondertussen dat onderhuids best een moderne sportauto zit. Eentje die dankzij een 407 pk sterke zescilinder motor ook aardig snel is. Dat die motor van BMW komt is helemaal niet zo erg. Dat de bijpassende automatische versnellingsbak ook van BMW betrokken is, vergeven we de Supersport ook.



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Maar het BMW-automaatpookje dat uit de transmissietunnel steekt is onvergeeflijk. Dan kun je nog een klein Engels fabriekje zijn waar de tijd geen vat op krijgt, waar vaklieden bijzondere auto’s bijna volledig met de hand bouwen, er is geen excuus voor een ordinaire BMW 3-pook in een klassiek milieu van hout, leer en metalen.

Gloeiende pook in je oog

Het plastic stengeltje in een verder wonderschoon interieur oogt als een scheur in je linnen zomerpak, een etterend gezwel in het gezicht van je minnares of een modderschuit die een vlag schendt. Dat roepen wij niet, maar mensen die daadwerkelijk een Morgan (kunnen) kopen. Op fora en in chatgroepen staat al jaren haarfijn uitgelegd hoe je met een kist gereedschap en heel veel geduld die spuuglelijke pook in je Morgan Plus Six vervangt door een aftermarket exemplaar.

Verwijderen lelijkheid: 1785 euro aub

Dat is Morgan niet ontgaan en dus namen ze voor de Supersport 400 een compleet nieuwe versnellingspook in de optielijst op. Voor 1785 euro (exclusief belastingen!) kun je nu af-fabriek het interieur van je Supersport 400 een instant-schoonheidsboost geven. Dat is serieus geld voor een pookje. En nee, het is niet van goud, maar van geanodiseerd aluminium. Dat klinkt bijzonder, maar aluminium kost een paar euro per kilo en het anodiseren ervan niet veel meer.

Morgan verdedigt die hoge prijs door te stellen dat de ontwikkelingskosten moeten worden uitgesmeerd over beperkte productieaantallen. Want met een prijs vanaf 163.000 euro is de Supersport 400 geen hardloper. Maar wie zoveel geld aan een Morgan uitgeeft, zal over die laatste 1785 euro waarschijnlijk net zo lang nadenken als over de kleur van de stiksels (à € 281,56).