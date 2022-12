Morgan Super 3 test: voor deze driewieler ben je nooit te oud

Een merkwaardig zilverkleurig projectiel vliegt als een ufo over de hete kasseienweg. Een vreemd gezicht, maar toch past de driewieler perfect in het straatbeeld van waar we rijden, in de heuvelachtige Cotswolds, nabij een rustiek Engels stadje.



Morgan heeft zijn driewieler radicaal gemoderniseerd. Vorig jaar werd de productie nog gestaakt, maar afgelopen zomer is een nieuw en meeslepend hoofdstuk toegevoegd aan de rijke Morgan-geschiedenis. De Morgan Super 3 is helemaal nieuw, van de eerste schroef tot de allerlaatste moer. Hij oogt hypermodern, maar gelijktijdig niet helemaal van deze tijd.



Twee stoeltjes

Aan de voorkant zitten twee wielen en de motor, dan zijn er twee stoeltjes in de buitenlucht geschroefd en aan de achterkant zorgt een breed wiel voor de aandrijving. Tot zover lijkt de Super 3 als twee druppels water op zijn voorganger, de 3 Wheeler. En waarschijnlijk had Morgan dit model nog tot in lengte van jaren gebouwd, als een Brusselse bureaucraat niet had bepaald dat de aloude Amerikaanse V-Twin niet meer zo schoon was. Daarom moest Morgan bij Ford gaan shoppen voor een schoner blok.

Schonere motor

Die schonere motor is een 1,4-liter driecilinder geworden, die in de boeg van de Speed 3 geheel uit het zicht verdwenen is. Ze hebben bij Morgan meteen een nieuwe monocoque ontwikkeld, die volledig uit aluminium is opgebouwd. Daarmee is het balsahout dat nog in de 3 Wheeler werd gebruikt, definitief Morgan-geschiedenis.

Zowaar wat opbergruimte

Als bestuurder moet je je nog steeds via een smalle sleuf tussen de gefixeerde leren kuipstoel en het grote stuur wurmen. En als je een fijnere zithouding zoekt, moet je die maar zien te vinden door de pedalen te verstellen. In de Speed 3 is zowaar wat opbergruimte gevonden en als je bijvoorbeeld een heel weekend met de Morgan op pad wilt gaan, dan zijn er beugels te koop om je tassen met elastieken aan de zijkant van de romp te spannen.

Geen cijfers om mee te pronken

Klik, klak, klak: de versnellingen van de uit de Mazda MX-5 afkomstige transmissie volgen elkaar in rap tempo op - zo kort en droog, dat het contactgevoel niet beter kan zijn. In theorie zijn 118 pk en 150 Nm geen cijfers om mee te pronken. Maar in een auto die volgens het kenteken niet meer dan 635 kilo weegt, zien de zaken er ineens heel anders uit. De Morgan heeft zeven seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te sprinten.

Niet gemaakt voor de snelweg

Met 100 km/h rijden in de Morgan Super 3 is als 300 in een McLaren Elva. Je wilt dus helemaal niet weten, of de opgegeven topsnelheid van 209 km/h realistisch is. Maar de Morgan Super 3 is niet gemaakt voor de snelweg. Met deze auto ga je op zoek naar stille, bochtige weggetjes, voor de grap van pokdalige kwaliteit. Op de Super 3 zit geen ABS of ESP, maar dat had je driewieler uit je kinderjaren ook niet.

Het volledige rijverslag van de Morgan vind je in Auto Review 11/2022.