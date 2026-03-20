Deze auto's kocht je in 1996 voor omgerekend 50.000 euro

Een halve ton lijkt misschien veel voor een auto, maar feit is dat de gemiddelde nieuwe auto in 2026 ‘iets meer dan 50.000 euro’ kost. Wij vragen ons af: Wat kocht je dertig jaar geleden, dus in 1996, voor ‘iets meer dan 110.000 gulden’? Wij troffen voor dat bedrag een handvol liefhebbersauto’s, waarvan sommige inmiddels gezochte klassiekers zijn

Volvo 850R f 115.300

In de jaren 80 en 90 was het imago van Volvo niet erg spannend: sterk en veilig, maar ook een beetje saai. Dat veranderde met de 850, waarvan de motor met behulp van Porsche was ontwikkeld. Zo’n 850 werd als publiciteitsstunt zelfs als stationwagon ingezet in het British Touring Car Championship, met Jan Lammers achter het stuur. Tegelijkertijd bracht Volvo snellere wegversies uit van de 850, te beginnen met de legendarische cream yellow T-5R en in 1996 de nog snellere 850R. De sedan tordeerde minder en reed beter, maar de Estate is iconischer, zeker in brandweerrood. Torque steer was wel een dingetje. O ja, 250 pk in een auto waarmee je je kind afzette bij de hockeyclub was ongehoord in die tijd en al helemaal in een Volvo.



Citroën XM V6.24 f 115.085

De gelukkige die in 1996 ruim 50.000 euro mocht uitgeven aan een auto deed dat zelden bij Citroën, want de hyperdeluxe XM limousine mét V6 en vier kleppen per cilinder wist amper kopers te verleiden. De paar excentriekelingen die de Fransoos toch verkozen boven een premium Duitser, beleefden een afschrijving die sneller verliep dan de acceleratie naar 100 km/h, maar gelukkig verzachtte de hydropneumatische vering de ergste schok. Nog steeds ongehoord fraai en ze staan - met V6 en al - op de bekende verkoopsites vanaf 2000 euro. Ons advies: wees voorzichtig.

Beste films van 1996 (volgens IMDB, Internet Movie Database):

1. Fargo (8.1)

2. Trainspotting (8.1)

3. Sling Blade (8.0)

Alfa Romeo 164 Q4 f 114.000

In 1996 was de Alfa Romeo 164 al bijna 10 jaar op de markt maar je zag ze zo zelden in het straatbeeld dat je niet snel uitgekeken raakte op het prachtige ontwerp van Pininfarina. Om het topmodel, de vierwielaangedreven 164 Q4, te spotten moest je niet alleen geluk hebben, maar ook een scherp oog, want deze onderscheidde zich uiterlijk nauwelijks van de 2.0i. Een sleeper dus, tot het gaspedaal werd ingetrapt, want de Q4 was uitgerust met de magnifiek klinkende Busso V6. Een handgeschakelde zesversnellingsbak maakte de bestuurder tot dirigent over de muziek uit de dubbele uitlaatpijp.

Grootste Hits van 1996

1. Macarena – Los del Rio

2. Banger Hart – Rob de Nijs

3. Captain Jack - Captain Jack

4. Killing me softly – The Fugees

5. I can’t help myself – The Kelly Family

BMW 528i Executive f 116.600

3, 5 en 7. Drie getallen die ooit de - aangenaam overzichtelijke – modelreeksen van BMW aangaven, en tevens de sociale status van zijn bestuurder. Met een BMW 5-serie gaf je aan dat je qua carrière de weg omhoog had gevonden, waarbij je je verder kon onderscheiden door de voor iedereen vanaf de achterklep afleesbare motorinhoud. De 520i-badge stond voor de tweeliter instapper, een stigma in de vorm van een metalen sticker die je graag tegen meerprijs af fabriek achterwege liet, maar een 528i-badge droeg je met trots op de achtersteven. Die 5-serie van halverwege jaren ’90 - modelcode E39 - was jarenlang de schildmaagd van de youngtimer-rijders en is volgens kenners de best opgedroogde generatie 5-serie ooit.

Aantal verkochte auto’s (NL): 473.473

Prijs gemiddeld huis: 102.600 euro (f 226.100)

Prijs benzine in 1996: 122 eurocent per liter (f 2,72)





Jeep Grand Cherokee 5.2i V8 Limited f 115.300

De Grand Cherokee van Jeep staat wel bekend als SUV, maar eigenlijk was het een heuse terreinwagen met een ladderchassis, vierwielaandrijving en een trekgewicht van 3500 kilo. De ‘Limited’ met de 5,2 liter grote V8 was het absolute topmodel met 215 luie pk’s en een automaat die het gigantische benzineverbruik alleen maar verergerde. De Grand Cherokee had dan wel leer en een airco, hij was verder vanbinnen en -buiten vrij rudimentair uitgevoerd. Dat droeg er waarschijnlijk aan bij dat je ze nog best vaak tegenkomt, ondanks een zwaar leven voor de marktkar.



Mercedes SLK230 Kompressor f 110.016

Het segment van de kleine ‘betaalbare’ cabriolet was in 1996 op zijn hoogtepunt. Trendsetter Mazda MX5 en volgelingen MGF, Fiat Barchetta en Alfa Romeo Spider kregen dat jaar concurrentie van de BMW Z3, Porsche Boxster en de Mercedes SLK. Voor ongeveer 50.000 euro had je die laatste met een heuse Kompressor, Duits voor supercharger. Het stalen klapdak was slim geconstrueerd, maar deed niet veel goeds voor het gewicht en het imago van boulevardcruiser voor eigenaren van een hondentrimsalon.

Top 5 bestverkochte auto’s:

1. Opel Astra

2. Volkswagen Golf

3. Opel Vectra

4. Volkswagen Polo

5. Ford Escort

Morgan Plus 8 f 114.056

Mocht jouw in 1996 gekochte Morgan Plus 8 nog in de garage staan, dat heb je in drie decennia geen euro afgeschreven, want voor een gebruikte uit die tijd betalen kopers nog steeds 50.000 euro. Het wagentje woog minder dan 1000 kilo en was dankzij een 190 pk sterke V8 motor van Rover behoorlijk vlot voor die tijd: 0 tot 100 km/h duurde 6 seconden. De topsnelheid van 200km/h was minder relevant, die wilde je namelijk echt niet uitproberen met een deels uit hout opgetrokken, met de hand gebouwde auto.