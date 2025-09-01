TEST - Waarom met de Morgan Supersport onder je kont elk besef van tijd vervliegt

Tests

Elk besef van tijd vervliegt, als we op pad zijn met de nieuwe Morgan Supersport. We genieten van elk ogenblik, en wentelen ons in nostalgie. Auto’s waarin dat nog steeds mogelijk is, zijn bijzonder zeldzaam geworden.

Het verkeer in Barcelona staat muurvast, langs de hele kustlijn regent het. Zo gauw als ik kan, neem ik een afslag, om de stad de rug toe te keren. Daar: de C-16. Deze snelweg leidt via het Catalaanse achterland richting Pyreneeën. In de verte liggen de imposante rotswanden van Montserrat, ik passeer de afslag naar Parcmotor Castellolí.

Maar vandaag is het circuit verboden gebied, werd me vanochtend, toen ik de sleutel van de Supersport in ontvangst mocht nemen, stevig op het hart gedrukt. Er is nog maar een handjevol exemplaren van Morgans nieuwe topmodel beschikbaar, en die zijn stuk-voor-stuk nodig om het selecte gezelschap journalisten de gelegenheid te geven een eerste kennismakingsronde te maken.

Volgens grootmoeders recept

Terwijl ik mijn weg richting de zon vervolg, registreer ik dat de Supersport duidelijk meer afrolcomfort te bieden heeft dan zijn nogal hard geveerde voorganger, de Plus Six. Het nieuwe model staat opnieuw op Morgans aluminium platform, met daarop het traditionele houten carrosseriegeraamte. Het koetswerk zelf is opgebouwd uit ambachtelijk geconstrueerde plaatdelen - met de hand, een hamer en een Engels wiel zijn alle bollingen, hollingen en vouwen vakkundig op de juiste plek in het plaatwerk gevormd.

Doordat het chassis (102 kg) en het koetswerk van aluminium zijn, weegt de Morgan Supersport maar 1170 kilo. Extra verstevigingen in het CVX-chassis resulteren in ongeveer 10 procent meer torsiestijfheid. Als de optionele hardtop gemonteerd is, wringt het geheel nog eens 8 procent minder. Dankzij de verfijnde wielgeometrie en herziene basisafstemming, beschikt de Supersport over een voortreffelijk onderstel.

De auto reageert heel lineair op stuurcorrecties, het onderstel vertoont nauwelijks nervositeit. Het is even wennen aan het stuurgevoel, doordat je heel ver achter in de auto zit. Een gevoel dat je terugwerpt in de tijd, en dat nou eenmaal hoort bij een sportwagen die volgens grootmoeders recept is bereid.

Ter hoogte van Manresa breekt eindelijk de zon door. Tijd om het vouwdak te openen. Dat gaat kinderlijk eenvoudig: ontgrendelen, de softtop met de hand naar achteren bewegen en klaar. Voor het échte roadstergevoel verwijder je ook de side-screens. Ook daarvoor heb je tegenwoordig geen gereedschap meer nodig, je hoeft alleen maar de ontgrendeling van het portier in te drukken en je kunt het scherm omhoog trekken. Waar je ze daarna laat? In de kofferbak! Want voor het eerst sinds de Aero 8 wordt er weer een Morgan gebouwd met een heuse laadruimte.

Innige verbinding

Sinds de Aero 8 heeft Morgan altijd gebruikgemaakt van BMW-motoren, en op die regel vormt de nieuwe Supersport geen uitzondering. De keuze is gevallen op de B58 zescilinder lijnmotor, die een inhoud heeft van drie liter en beademd wordt door een TwinPower-turbo. De motor bereikt al bij 1520 tpm zijn maximumkoppel van 500 Nm, het hoogste vermogen van 340 pk staat bij 6500 tpm paraat. Waardoor de Supersport uitstekend geschikt is voor laagtoerige flaneersnelheden én vliegensvlugge tussensprints tussen twee spannende bochten.

Rond Sant Llorenç de Morunys en de Puig de les Morreres komen we genoeg bochten tegen waar ook het onderstel zijn kwaliteiten kan laten zien. M'n waardering voor de Morgan Supersport groeit met de kilometer. De in GT-zilver gelakte testauto staat op wielen van gesmeed lichtmetaal en beschikt over schokdempers van Nitro Shocks, die in 24 verschillende hardheden ingesteld kunnen worden.

Daarvoor moet je trouwens wel beschikken over een krik en wat geduld, hulpmiddelen die helaas niet in onze handbagage zitten. Maar ook in de standaardsetting (stand 9) vertoont de Supersport zijn kunnen en kunsten: insturen gaat met veel scherpte gepaard en de auto ligt tot op zeer hoge bochtsnelheden heel neutraal op de weg.

Om het feest helemaal compleet te maken, staat het optionele sperdifferentieel (30 procent) toe dat je met je gasvoet bijstuurt. De terugkoppeling die de Morgan te bieden heeft is glashelder, de directe stuurreacties creëren een innige verbinding tussen mens en machine. Doordat je zo open en bloot zit, wordt het vrijheidsgevoel verder versterkt, en begeleid door de sonore klanken van de zes-in-lijn. Om zoveel beleving te kunnen verwerken, las ik onderweg een pauze in voor een bocadillo met ibericoham, manchegokaas, olijfolie en zongedroogde tomaten. Als eerbetoon aan de Morgan, laat ik ook een kopje zwarte Engelse thee serveren.

Tijdloos

De update die de uit 1936 stammende oervorm van de Morgan heeft ondergaan, is net zo simpel en smaakvol als mijn lunch. Jongens uit het dorp omsingelen de Supersport. Is-ie duur? Ja: in Nederland vraagt importeur Louwman Exclusive een vanafprijs van 162.950 euro. Is het een oldtimer? Laten we het erop houden dat de Morgan resistent is voor de tijd. Zelfs Bluetooth en een draadloos laadstation voor je smartphone behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden.

We vervolgens onze rit over de Coll de Jou en langs de boorden van de Cardener, waar de BMW-motor in de tunneltjes zijn prachtige stemgeluid mag laten horen. Langzaam verdwijnt de zon weer achter de wolken, en moeten we de softtop weer sluiten. Daarmee keert ook de rust langzaam weer terug. Een mooi moment om de kwaliteiten van het Sennheiser-soundsysteem op de proef te stellen. Via de Bluetooth-koppeling zet ik mijn favoriete playlist op: That was yesterday, zingt de frontman van Foreigner. Maar mijn gedachten liggen inmiddels bij morgen. Dan kunnen we de nieuwe Supersport wél op het circuit testen!