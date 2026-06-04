Zo zorgt Mercedes ervoor dat snelladen in 11 minuten de batterij niet sloopt

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De nieuwe, volledig elektrische Mercedes-AMG GT laadt in elf minuten van 10 naar 80 procent. Om dat laadgeweld te overleven, moet er een absurd zwaar koelsysteem aan te pas komen.

De nieuwe GT 4-Door Coupe ruilde zijn V8 in voor een elektrische aandrijflijn. Voor veel mensen een teleurstelling, maar de cijfers zijn er niet minder indrukwekkend door: 1.153 pk en een pieklaadvermogen van maar liefst 600 kW. Uit de 106 kWh aan bruikbare accucapaciteit haalt Mercedes tot 700 kilometer bereik volgens de Europese WLTP-cyclus.

De silicium-anode achter het laadtempo

Dat laadtempo is te danken aan een silicium-anode. De anode bepaalt grofweg hoeveel energie een cel kan opslaan en hoe snel die kan laden, en fabrikanten gebruiken daar van oudsher grafiet voor. Maar omdat China de grafietketen stevig in handen heeft en er milieubezwaren tegen de winning zijn, stappen autobouwers nu over op een mengsel van silicium en grafiet, met als einddoel grafiet helemaal te vervangen. Mercedes staat daarin niet alleen, veel autoproducenten werken eraan. Voorlopig blijft het echter nichetechniek: beperkt leverbaar, en nog niet goedkoop genoeg om op grote schaal met grafiet te concurreren.

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Een koelsysteem dat alles uit de kast haalt

Al dat laadgeweld levert hitte op, en hitte is nu juist de grootste vijand van een EV-accu. Daarom kiest Mercedes voor slanke, hoge cilindrische cellen met een kleine diameter, zodat de warmte sneller vanuit de celkern naar het oppervlak kan ontsnappen. De 2.660 cellen zitten in een laser-gelaste aluminium behuizing, met koelvloeistof die langs elke cel afzonderlijk stroomt. Een systeem dat Mercedes 'on-demand cooling' noemt, koelt bovendien gericht alleen daar waar het echt (te) warm wordt. Samen voeren de systemen zo'n 20 kilowatt aan warmte af, fors meer dan de 5 tot 8 kilowatt van een doorsnee EV.

Echte test komt later

Op papier klinkt het indrukwekkend, maar de echte test komt pas op de weg, en in de jaren daarna, als moet blijken of de accu standhoudt met weinig kwaliteitsverlies.