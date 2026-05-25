Elektrische sportwagens niet spannend? Mercedes-AMG-baas heeft een plan om je te overtuigen

Mercedes-AMG weet dat woorden niet genoeg zijn om sceptische sportwagenkopersovertuigen van elektrisch rijden. Proefrijden is het antwoord.

Dat laat Michael Scheibe weten in gesprek met Motor1. Volgens de topman van AMG zet Mercedes-AMG Met de nieuwe AMG GT 4-Door een grote stap: de iconische supersaloon ruilt zijn verbrandingsmotor in voor een elektrische aandrijflijn. Dat is geen kleine beslissing voor een merk dat groot werd met daverende V8's en een reputatie voor extremisme die weinig concurrenten kunnen evenaren.

Slechte herinneringen

AMG heeft eerder gezien hoe het mis kan gaan. De omstreden overstap naar een viercilinder in de C63 heeft de nodige scepsis achtergelaten, en de elektrische EQE AMG sloeg commercieel niet aan. Scheibe erkent dat hij de markt de afgelopen jaren goed heeft gevolgd. "We zouden dom zijn geweest als we dat niet hadden gedaan. We weten wat onze concurrenten deden, wat werkte en wat niet werkte."

Het product moet kloppen

Voor de nieuwe GT 4-Door is gekozen voor een volledig nieuw batterijpakket met kleinere cellen en betere koeling, wat resulteert in meer vermogen en een groter bereik. De topversie GT63 levert maar liefst 1.153 pk en sprint in twee seconden naar 100 km/h. Scheibe is overtuigd van het resultaat. "Ik denk dat dit een heel nieuw niveau van elektrisch rijden in het prestatiesegment gaat zijn."

Uitgebreid proefrijden

De strategie om kopers te overtuigen is simpel: laat ze rijden. AMG zet in op uitgebreide dealertrainingen en een breed aanbod aan proefritten. "Je hebt de mogelijkheid nodig om het te voelen. We moeten klanten achter het stuur krijgen, want je moet het ervaren", aldus Scheibe. De eerste reacties zijn volgens de topman veelbelovend. Iedereen die tot nu toe heeft proefgereden, was volgens hem diep onder de indruk van hoe echt alles aanvoelt.

De nieuwe AMG GT 4-Door staat eind 2026 bij de dealers. Of het plan werkt, zal dan pas echt blijken.