Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een nieuwe Ferrari voor verbijstering zorgt en Volvo iedereen met een EV een slimme tip geeft. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Lef van Ferrari

Eindelijk heeft Ferrari zijn eerste elektrische sportwagen gepresenteerd. Maar is-ie nou mooi of niet? Iedereen vindt iets van de Ferrari Luce, zelfs de paus was nieuwsgierig. En voor een ontwerper is zoveel ophef misschien wel het grootste compliment.

+ Top – Prijs Nissan Leaf (2026) valt mee

De nieuwe Nissan Leaf heeft een prijs. Na een maandenlange mediastilte weten we dat de langverwachte elektrische Nissan goedkoper in de markt wordt gezet dan de Skoda Elroq en Kia EV3.

+ Top – Duitse auto-industrie past zich aan moderne tijd aan

Hoezo passen we ons in Europa niet aan het elektrische tijdperk aan? De productie van elektrische auto’s in Duitsland neemt toe. Het ene record na het andere wordt zelfs verbroken. Alleen China profiteert nog sterker van de elektrische revolutie in de auto-industrie.

- Flop – Pas op als je gehaktstaaf bestelt terwijl je laadt

De nieuwste generatie elektrische auto's laadt zo snel dat je binnen tien minuten 300 kilometer kunt 'bijtanken'. Dat klinkt fijn, maar kan

enorm in de papieren lopen. Al heeft Volvo een simpele oplossing.

- Flop – Lancia Gamma lijkt niet op klassieke voorganger

Het tweede nieuwe model van Lancia komt eind 2026 en heet Gamma. Een historisch verantwoorde naam, maar ook een tikje beladen. Wat is die oude Gamma Coupé toch mooi, en wat is het jammer dat de nieuwe daar niet een klein beetje op lijkt.

- Flop – Dat je in een saaie auto rijdt, is je eigen schuld

Prikkelende column van onze hoofdredacteur, stof tot nadenken voor bij de weekend-barbecue ...