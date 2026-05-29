1 jaar Auto Review met 44% korting

1 jaar Auto Review met 44% korting Bekijk actie

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een nieuwe Ferrari voor verbijstering zorgt en Volvo iedereen met een EV een slimme tip geeft. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

+ Top – Lef van Ferrari

Eindelijk heeft Ferrari zijn eerste elektrische sportwagen gepresenteerd. Maar is-ie nou mooi of niet? Iedereen vindt iets van de Ferrari Luce, zelfs de paus was nieuwsgierig. En voor een ontwerper is zoveel ophef misschien wel het grootste compliment. 

Lees ook Bij eerste elektrische Ferrari hebben designers (héél) goed gekeken naar concurrent iPhone-ontwerper tekent elektrische Ferrari, aandelen crashen

SportContact 7
Zomerband met sportieve scores
Zomerband met sportieve scores

Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.

Ontdek meer
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

+ Top – Prijs Nissan Leaf (2026) valt mee

De nieuwe Nissan Leaf heeft een prijs. Na een maandenlange mediastilte weten we dat de langverwachte elektrische Nissan goedkoper in de markt wordt gezet dan de Skoda Elroq en Kia EV3. 

Lees ook Deze langverwachte elektrische SUV verslaat Skoda Elroq en Kia EV3 op prijs Deze langverwachte elektrische SUV verslaat Skoda Elroq en Kia EV3 op prijs
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

+ Top – Duitse auto-industrie past zich aan moderne tijd aan

Hoezo passen we ons in Europa niet aan het elektrische tijdperk aan? De productie van elektrische auto’s in Duitsland neemt toe. Het ene record na het andere wordt zelfs verbroken. Alleen China profiteert nog sterker van de elektrische revolutie in de auto-industrie.

Lees ook Autoproductie in Duitsland Waarom liefhebbers van Duitse auto's EV-rijders op hun blote knieën moeten bedanken

Hunker je naar meer autonieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

- Flop – Pas op als je gehaktstaaf bestelt terwijl je laadt

De nieuwste generatie elektrische auto's laadt zo snel dat je binnen tien minuten 300 kilometer kunt 'bijtanken'. Dat klinkt fijn, maar kan
enorm in de papieren lopen. Al heeft Volvo een simpele oplossing.

Lees ook Range anxiety maakt plaats voor nieuw probleem: elektrische auto's laden te snel Auto’s laden steeds sneller, maar Volvo-baas waarschuwt voor torenhoge rekening
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

- Flop – Lancia Gamma lijkt niet op klassieke voorganger

Het tweede nieuwe model van Lancia komt eind 2026 en heet Gamma. Een historisch verantwoorde naam, maar ook een tikje beladen. Wat is die oude Gamma Coupé toch mooi, en wat is het jammer dat de nieuwe daar niet een klein beetje op lijkt. 

Lees ook Lancia Gamma (2026) De nieuwe Lancia heet Gamma en dat is best opmerkelijk
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2026)

- Flop – Dat je in een saaie auto rijdt, is je eigen schuld

Prikkelende column van onze hoofdredacteur, stof tot nadenken voor bij de weekend-barbecue ... 

Lees ook Dat je in een generieke auto rijdt is je eigen schuld Dat je in een generieke auto rijdt is je eigen schuld
Tip
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride
De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km.

Ontdek 'm nu
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Krachtpatser!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact