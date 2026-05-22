Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we enthousiast werden door de nieuwe Skoda Epiq, maar de prijzen van de nieuwe Tsjech ook een beetje tegenvielen. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

+ Top – Zin in de nieuwe Epiq

We waren bij de onthulling van de nieuwe Epiq, en er schoten ons meteen 6 redenen te binnen waarom we zin hebben in de nieuwe Skoda.

Lees ook 6 redenen om uit te kijken naar de elektrische Skoda Epiq 6 redenen om uit te kijken naar de elektrische Skoda Epiq
Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

Ontdek 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

+ Top – Batterijbescherming

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Elke uitvinding die de levensduur kan verlengen, prikkelt onze nieuwsgierigheid. Zoals dit Zweedse onderzoek

Lees ook Dankzij deze Zweedse uitvinding gaan EV-batterijen langer mee Dankzij deze Zweedse uitvinding gaan EV-batterijen langer mee
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

+ Top – Ford spreekt klare taal

Ford trekt aan de bel over het Europese EV-beleid: het tempo van de verplichte overstap naar elektrisch rijden ligt te hoog. Ze spreken klare taal: CO2-doelstellingen moeten de werkelijke consumentenvraag en de beschikbare infrastructuur weerspiegelen. Geen speld tussen te krijgen. 

Lees ook Dit volumemerk weigert om klanten EV's door de strot te duwen

Hunker je naar meer autonieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

- Flop – Prijs valt een beetje tegen

We hebben dus wel zin in de nieuwe Epiq, maar één aspect van het nieuwe model valt ons wel een beetje tegen. De richtprijs van 25.000 euro heeft Skoda helaas niet gehaald.

Lees ook Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht Nieuwe Škoda Epiq is lekker ruim, maar ook een stuk duurder dan verwacht
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

- Flop – Nadeel Blade Battery

De Blade Battery van BYD kan doorgaans op veel lof rekenen: de batterij zit goed in elkaar en dat zorgt bijvoorbeeld voor razendsnelle laadtijd. Maar er zit ook een klein addertje in het gras

Lees ook Bejubelde Blade Battery van BYD heeft ook een reusachtig nadeel Bejubelde Blade Battery van BYD heeft ook een reusachtig nadeel
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

- Flop – BYD gaat als een speer

Over BYD gesproken: de Chinezen gaan echt als een speer. Kijk maar bijvoorbeeld naar Duitsland - meerdere bekende merken werden daar zonder pardon ingehaald door het merk. Deze merken zullen met enigszins knikkende knietjes kijken naar de ontwikkeling van BYD ...

Lees ook Autoverkopen Duitsland: deze merken heeft BYD al ingehaald (en deze gaat het inhalen) Autoverkopen Duitsland: deze merken heeft BYD al ingehaald (en deze gaat het inhalen)
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Krachtpatser!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact