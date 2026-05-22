Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2026)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we enthousiast werden door de nieuwe Skoda Epiq, maar de prijzen van de nieuwe Tsjech ook een beetje tegenvielen. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Zin in de nieuwe Epiq

We waren bij de onthulling van de nieuwe Epiq, en er schoten ons meteen 6 redenen te binnen waarom we zin hebben in de nieuwe Skoda.

+ Top – Batterijbescherming

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Elke uitvinding die de levensduur kan verlengen, prikkelt onze nieuwsgierigheid. Zoals dit Zweedse onderzoek …

+ Top – Ford spreekt klare taal

Ford trekt aan de bel over het Europese EV-beleid: het tempo van de verplichte overstap naar elektrisch rijden ligt te hoog. Ze spreken klare taal: CO2-doelstellingen moeten de werkelijke consumentenvraag en de beschikbare infrastructuur weerspiegelen. Geen speld tussen te krijgen.

- Flop – Prijs valt een beetje tegen

We hebben dus wel zin in de nieuwe Epiq, maar één aspect van het nieuwe model valt ons wel een beetje tegen. De richtprijs van 25.000 euro heeft Skoda helaas niet gehaald.

- Flop – Nadeel Blade Battery

De Blade Battery van BYD kan doorgaans op veel lof rekenen: de batterij zit goed in elkaar en dat zorgt bijvoorbeeld voor razendsnelle laadtijd. Maar er zit ook een klein addertje in het gras.

- Flop – BYD gaat als een speer

Over BYD gesproken: de Chinezen gaan echt als een speer. Kijk maar bijvoorbeeld naar Duitsland - meerdere bekende merken werden daar zonder pardon ingehaald door het merk. Deze merken zullen met enigszins knikkende knietjes kijken naar de ontwikkeling van BYD ...