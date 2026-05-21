Dit volumemerk weigert om klanten EV's door de strot te duwen

Nieuws

Ford trekt aan de bel over het Europese EV-beleid: het tempo van de verplichte overstap naar elektrisch rijden ligt te hoog. Zo blijven klanten juist langer in hun oude benzine- of dieselauto rijden.

Ford-topman Jim Baumbick is duidelijk: CO2-doelstellingen moeten de werkelijke consumentenvraag en de beschikbare infrastructuur weerspiegelen. Een transitie die sneller gaat dan de markt aankan, vertraagt juist de vernieuwing van het wagenpark. Want klanten die niet klaar zijn voor een EV, stellen hun aankoop liever uit, zo redeneert Baumbick. Ze blijven dan rondrijden in hun oude benzine- of dieselauto, die lokaal veel meer uitstoot dan een nieuwe auto.

Miljarden aan boetes

Het is niet alleen Ford dat hiermee worstelt. De Volkswagen-groep heeft al gewaarschuwd mogelijk tot 1,5 miljard euro aan boetes te moeten betalen voor het overschrijden van CO2-normen in de periode 2025-2027. Zie ook het bericht hierboven. Om die boetes te verlagen, probeert Volkswagen zijn EV-verkopen op te voeren.

De Europese regels zijn streng. Tegen 2030 moet de vlootuitstoot met 55 procent zijn gedaald ten opzichte van 2021, en in 2035 zelfs met 90 procent. Fabrikanten die die doelen missen, riskeren forse financiële straffen.

Plug-in hybride als oplossing

Fords voorstel is pragmatisch: erken plug-in hybrides en elektrische auto's met een kleine verbrandingsmotor die dienstdoet als range-extender als volwaardige tussenstap. Bij zo'n Extended Range EV (EREV) drijft de verbrandingsmotor een generator aan om de batterij op te laden, er is geen mechanische verbinding met de wielen. Zo rijdt de auto technisch gezien elektrisch, maar met het bereik van een traditionele auto.

Vijf nieuwe modellen

Ford heeft vijf nieuwe modellen voor Europa in de pijplijn. Drie daarvan krijgen een verbrandingsmotor, waaronder een voor Europa ontwikkelde Bronco (lees hier meer over in het artikel hieronder) en twee cross-overs met zowel een benzine- als elektrische aandrijflijn.

De andere twee worden volledig elektrisch: een hatchback en een kleine SUV, deels ontwikkeld en gebouwd door Renault. Eerstgenoemde deelt techniek met de Renault 5 en gaat waarschijnlijk Fiesta heten, over het andere model is nog minder bekend.

Die nieuwe modellen zijn hard nodig, want Ford heeft het moeilijk in Europa. Na de stopzetting van de Fiesta, Focus, Mondeo is het marktaandeel van het volumemerk gedaald naar slechts 2,8 procent in het eerste kwartaal van 2026. In dat kwartaal registreerde Ford 100.056 auto's, een daling van bijna 15 procent.