Volkswagen staat voor duivels dilemma: 1,5 miljard boete of nog dieper in rode cijfers

Nieuws

De Volkswagen Group staat voor een zware keuze. Het concern heeft te maken met teruglopende verkopen en riskeert ook nog eens een miljardenstraf van de Europese Unie.

De cijfers liegen er niet om: bijna alle merken binnen de VW Group zagen hun verkopen in het eerste kwartaal van 2026 teruglopen. En dat is neit het enige probleem: de regels vanuit Brussel om de gemiddelde CO₂-uitstoot laag te houden beginnen ook te knellen. CFO en COO Arno Antlitz waarschuwt dat het concern voor de periode 2025–2027 een boete van maar liefst 1,5 miljard euro riskeert omdat het de Europese vlootgemiddelden niet haalt.

Ter uitleg: de EU schrijft voor dat autofabrikanten een maximaal CO₂-vlootgemiddelde moeten halen over alle auto's die ze in Europa verkopen. Lukt dat niet, dan volgt een boete van 95 euro per gram overschrijding, per verkochte auto. Voor een concern zo groot als Volkswagen lopen die bedragen razendsnel op. Om de druk te verlichten, besloot de Europese Commissie begin 2025 dat fabrikanten de norm niet meer per jaar hoeven te halen, maar gemiddeld over de periode 2025–2027. Toch is dat voor VW niet genoeg om onder de boete uit te komen.

Wil jij alles over de Volkswagen Group en alle andere autoproducenten als eerste weten? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Bezuinigen zonder kwaliteitsverlies

Het concern heeft het van meerdere kanten moeilijk. Chinese merken winnen terrein in Europa, Amerikaanse importtarieven drukken op de marge en de EV-transitie vreet aan de winstgevendheid. Antlitz spreekt openlijk over een dilemma: "We maken een afweging tussen geld dat we verliezen door de CO₂-boete en geld dat we verliezen door de lagere marge op elektrische auto's ten opzichte van verbrandingsauto's."



De oplossing die het concern voor ogen heeft, is drastisch. Zo worden er tot eind dit decennium zo'n 50.000 banen geschrapt in Duitsland en wordt de jaarlijkse productie teruggeschroefd naar negen miljoen voertuigen, om overcapaciteit te vermijden. Voor een concern dat in 2018 nog meer dan elf miljoen auto's per jaar bouwde, is dat een forse koerswijziging.

De verkoopcijfers van de VW Group in het eerste kwartaal

Merk Verkopen Q1 2026 Verschil t.o.v. Q1 2025 Skoda 271.900 +14,0% SEAT/Cupra 145.300 -1,0% Audi 360.100 -6,1% Volkswagen 1.048.300 -7,6% Bentley 2.200 -9,9% Lamborghini 2.600 -11,7% Porsche 61.000 -14,7%

Skoda als lichtpuntje

Niet alles is kommer en kwel. Skoda was het enige personenautomerk binnen de groep dat in het eerste kwartaal groeide, met een stijging van 14 procent tot 271.900 verkochte auto's ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Dat succes is echter niet genoeg om de problemen elders te compenseren. Porsche zag zijn verkopen met bijna vijftien procent dalen, Lamborghini en Bentley leden forse verliezen en ook Volkswagen zelf kromp met ruim 7 procent.

ID. Polo lost problemen niet op

De hoop is gevestigd op de betaalbare elektrische modellen, maar die moeten dan wel snel komen. De ID. Polo arriveert dit jaar al, en in 2027 volgt een nog goedkopere elektrische auto, die vermoedelijk ID. Up gaat heten. Toch verwacht Volkswagen niet dat het daarmee de Europese uitstootnormen zal halen. Pas wanneer het nieuwe SSP-platform later dit decennium zijn intrede doet, rekent het concern erop dat EV's even winstgevend worden als verbrandingsmodellen.

Dat platform, dat rond 2029 verwacht wordt, moet alle merken binnen de groep, van kleine stadsauto's tot Porsche's en Bentleys, laten rijden op dezelfde technische basis: hetzelfde onderstel, dezelfde batterij en dezelfde software. Door al die onderdelen te delen, moeten de ontwikkel- en productiekosten met zo'n dertig procent dalen. VW-topman Oliver Blume verwacht dat de meeste SSP-modellen daardoor even winstgevend worden als auto's met een verbrandingsmotor.

Tot die tijd blijft het balanceren. Meer elektrische auto's bouwen dan de markt eigenlijk vraagt, of een miljardenstraf incasseren.