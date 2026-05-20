Bejubelde Blade Battery van BYD heeft ook een reusachtig nadeel

Nieuws

De tweede generatie Blade Battery van BYD wordt alom geprezen om zijn slimme ontwerp en razendsnelle laadtijden. De keerzijde: als er ooit iets mee aan de hand is, staat je monteur met de handen in het haar.

Volgens een bericht van CarNewsChina nam een team van specialistische onderzoekers een exemplaar van de Blade Battery grondig onder de loep. Demonteren alleen al kostte acht uur, en daar kwam een bevriezingscyclus van veertig uur bij. Het team heeft al meer dan twintig accupakketten heeft opengelegd, en beschouwt die van BYD als veruit de lastigste.

Slim ontwerp, harde consequenties

De Blade Battery is op papier een slimme constructie. BYD gebruikt lange, smalle cellen als structurele elementen, strak op elkaar gepakt. Dat levert een hogere energiedichtheid op en maakt megasnel laden mogelijk. Maar zoals bij elk complex ingenieursproject geldt: ergens moeten concessies worden gedaan. En bij deze accu lijkt dat ten koste te gaan van de repareerbaarheid.

De 170 cellen in het pakket vormen samen modules, die op hun beurt onderdeel worden van de dragende structuur van de auto. Meer autofabrikanten pakken het tegenwoordig zo aan, want het scheelt gewicht, verhoogt de stijfheid en maakt de productie makkelijker. Het nadeel van die aanpak: omdat cellen, modules en carrosserie één geheel vormen, is een gerichte reparatie vrijwel onmogelijk, en is vervanging van het hele pakket vaak de enige optie.

Lijm als grote boosdoener

Een van de grootste obstakels tijdens het demonteren was de hoeveelheid constructielijm waarmee het pakket in elkaar zit. Die lijm zit overal: rond de modules, de stroomgeleiders, de celverbindingen en zelfs de bedrading. Het zorgt voor een ijzersterke verbinding die goed is voor veiligheid en crashbestendigheid, maar maakt reparatie vrijwel onmogelijk.

Het team probeerde de lijm brozer te maken door de accu veertig uur in de vriezer te leggen. Zelfs daarna was grof geweld nodig om de buitenste onderdelen los te krijgen, want verhitten of chemische oplosmiddelen waren te gevaarlijk in de buurt van de intacte cellen.

Rekening bij de eigenaar

Eigenaren van een BYD die na een ongeluk of met een defecte cel naar een garage stappen, kunnen een forse rekening verwachten. De complexiteit van het pakket maakt reparatie door een onafhankelijk bedrijf zo arbeidsintensief dat het financieel zelden loont. In de praktijk wordt een beschadigde accu daarom al snel volledig vervangen. Dit brengt ook een ander probleem met zich mee: de hoge reparatie- of vervangingskosten drijven de verzekeringskosten voor elektrische auto's op.

Het onderzoekersteam wijst er ook op dat de geïntegreerde aanpak straks problemen kan geven bij recycling, als het pakket het einde van zijn levensduur bereikt.

Groeiend spanningsveld

Het is een dilemma dat de komende jaren steeds meer aandacht zal krijgen. Consumenten willen meer rijbereik en goedkopere auto's, fabrikanten zoeken naar manieren om de productiekosten te drukken, en geïntegreerde accupakketten zijn daarvoor een voor de hand liggend middel. Maar de vraag wat er gebeurt als zo'n pakket gerepareerd moet worden, ontbreekt nog te vaak in die rekensom.