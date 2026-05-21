6 redenen om uit te kijken naar de elektrische Skoda Epiq

Nieuws

Dat Skoda grootse plannen heeft met zijn nieuwe betaalbare elektrische auto, blijkt al uit de naam: Epiq. We waren bij de onthulling aanwezig en noteerden zes veelbelovende feiten.

1. Hij is er überhaupt eindelijk

Eerst een snelle opfriscursus. De Volkswagen-groep heeft een nieuw platform bedacht voor EV's, het MEB+-platform met voorwielaandrijving. Na een (héél) lange opstartfase wordt nu het ene na het andere model onthuld. Na de Cupra Raval komt de Skoda Epiq als tweede naar Nederland. Pas daarna is de Volkswagen ID.Polo aan de beurt en nog later komt de ID.Cross.

Anders dan de ID. Polo en de Raval is de Epiq geen traditionele hatchback, maar een compacte SUV. Toch is de Skoda met z’n 1,58 meter maar 5 centimeter hoger dan de ID. Polo. In de lengte overtroeft de Epiq z’n Duitse neef met ongeveer 12 centimeter (4,17 vs. 4,05 m). De Volkswagen-groep komt dus eindelijk op stoom met zijn elektrische aanbod, met een glansrol voor Skoda. Later dit jaar wordt ook de zevenpersoons Peaq onthuld. Ook die is elektrisch.

We reden eerder al met een gecamoufleerde Epiq. Lees hieronder onze bevindingen.

2. Grotere bagageruimte dan de Elroq (én frunk)

De grote achterklep biedt riant toegang tot een ruime kofferbak en een in delen neerklapbare achterbank. En - typisch Skoda - de achterpassagiers met lange benen hebben ook al niets te klagen. Dat hebben we al even kunnen testen nadat CEO Klaus Zellmer het doek van de Epiq had getrokken. De bagageruimte heeft een inhoud van 475 liter en dat is 5 liter méér dan de grotere Elroq. Kamiq-eigenaren kunnen zelfs nog 105 liter minder in de bagageruimte van hun Skoda kwijt. De Epiq is als eerste elektrische Skoda ook leverbaar met een frunk van 25 liter.

3. Goedkoper dan vergelijkbare benzine-Skoda

De Epiq staat in september in de showroom, kost 26.990 euro en is daarmee goedkoper dan de Skoda Kamiq (vanaf 30.490 euro). Hij kost ook minder dan een Volkswagen ID.Cross, die 1000 euro duurder is. Ook de concurrenten van Stellantis hebben het nakijken; de Opel Frontera kost 29.999 euro en de Citroën e-C3 Aircross 28.050 euro.

Snelladen is mogelijk met 50, 90 of 105 kW, afhankelijk van de variant. Aan de openbare laadpaal laadt de Epiq altijd met 11 kW. Daarnaast ondersteunt de Epiq bidirectioneel laden. Dat betekent dat stroom niet alleen de accu van de auto ingaat, maar er ook weer uit kan. Zo kun je dus de batterij van je elektrische fiets opladen met stroom van de auto.

4. Designers maakten overuren

Skoda heeft zich duidelijk uitgesloofd om de Epiq een nieuw, modern uiterlijk te geven. Daarvoor hebben de Tsjechen wat ze noemen de Modern Solid-designtaal gebruikt. De Epiq kijkt met zijn T-vormige ledverlichting behoorlijk gemeen uit de ogen. Toen Skoda in 2024 alvast een voorproefje van de Epiq liet zien, waren we benieuwd of de grofmazig geroosterde bumperspoilers aan de voor- en achterkant het productiestadium zouden halen. Dat is het geval.

Ook bondscoach Ronald Koeman zal tevreden de onthulling van de Epiq hebben bekeken, want de First Edition (36.990 euro) met zijn oranje accenten wakkert de WK-koorts al een beetje aan. Onder meer de zijspiegels en een van de roosters in de bumper zijn uitgevoerd in het oranje. Die kleur vind je binnen in de First Edition ook veelvuldig terug. Niet alleen in de bekleding, maar ook op het dashboard en de veiligheidsgordels. We zijn benieuwd of de breed uitgevallen C-stijlen het zicht naar achteren niet te veel beperken.

5. Hij mag een caravan trekken

Denk niet dat je met een kleine EV grote concessies moet doen op praktisch gebied. Achter de Epiq 35 en Epiq 40 kun je een kleine aanhanger koppelen van maximaal 500 kilo, maar de Epiq 55 kan 1200 kilo aan. Dat komt overeen met het gewicht van een compacte caravan.

6. Simply Clever-vondsten

Het zou gek zijn als de Epiq níet wordt geleverd met paraplu in het bestuurdersportier, de parkeerkaarthouder bij de A-stijl en de ijskrabber in de achterklep. De Epiq-eigenaar kan als bonus vertellen dat ze van gerecyclede materialen zijn. De frunk noemden we al, al is dat natuurlijk geen typische Skoda-vondst. Verder heeft de Epiq beschermfolie onder de portiergrepen, om krassen tegen te gaan. Aan de achterbank kun je een tas voor laadkabels hangen. In het interieur zie je een groot scherm, maar eronder ook vertrouwde knoppen.