Dankzij deze Zweedse uitvinding gaan EV-batterijen langer mee

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Elke uitvinding die de levensduur kan verlengen, prikkelt onze nieuwsgierigheid. Zoals dit Zweedse onderzoek …

Onderzoekers van Chalmers, de technische hogeschool van Göteborg, hebben een manier gevonden om snelladen minder belastend te maken en zo degradatie van de EV-batterij tegen te gaan. Door de laadstroom dynamisch aan te passen aan de toestand van het accupakket dat slijt met de jaren, krijgen de componenten het minder zwaar te verduren.

22,9 procent langere levensduur

Om elke batterijcel tijdens het snelladen precies het voltage te geven waar hij blij van wordt, sturen de onderzoekers het batterijmanagementsysteem aan met AI. Of, om precies te zijn, met machinelearning. De gevolgen zijn veelbelovend: de batterij met AI-aansturing tijdens het snelladen, heeft een 22,9 procent langere levensduur.

De onderzoekers meten de levensduur trouwens niet in jaren maar in laadcycli; het aantal keer dat de batterij geladen en ontladen kan worden. Het resultaat is hetzelfde: een accupakket dat langer gezond blijft en vaker gebruikt kan worden, gaat langer mee.

Batterijdegradatie in de praktijk

Om je een idee te geven van accuslijtage: de meeste automerken geven 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op het accupakket en garanderen een minimale accucapaciteit van 70 procent. Maar in de praktijk slaat batterijdegradatie niet zo hard toe: na zoveel jaren en kilometers bedraagt de restcapaciteit meestal 85 tot 90 procent.

Als automerken hun batterijmanagementsysteem op Zweedse manier gaan aansturen met AI, kan de garantie logischerwijs met een kwart omhoog naar 10 jaar of 200.000 kilometer.