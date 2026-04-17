Top en flop - het goede en sleche autonieuws van week 16 (2026)

We blikken terug op een week waarin Hyundai iets opmerkelijks toegeeft en Dacia weer eens slim bezig is. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Volkswagen ID.3 is eindelijk de geniale EV die hij altijd had moeten zijn

De Volkswagen ID. 3 is natuurlijk de elektrische Golf die geen Golf mag heten en ook zijn - alweer tweede - facelift heet ID.3. Maar daar is nu ‘Neo’ aan toegevoegd. Neo is oud-Grieks voor ‘nieuw’. En er is best veel nieuw.

Top - Hyundai toont lef met waterstofauto

Het komt zelden voor dat een automerk onomwonden toegeeft dat zijn nieuwe model niet goed gaat verkopen. Toch heeft Hyundai goede redenen om een nieuwe Hyundai Nexo op waterstof op de markt te brengen. We praten je bij over deze wat vergeten alternatieve brandstof.

Top – Dacia werkt aan goedkoopste auto van Nederland

Dacia werkt aan zijn eigen versie van de geniale elektrische Renault Twingo, en de eerste spyshots geven al verrassend veel prijs. Over prijs gesproken: dit wordt een koopje.

Flop - Wie durft deze Nissan te kopen?

Nou ja, flop is een groot woord. We waarderen het altijd als automerken eigenzinnig durven zijn. Maar bij de Juke (2027) gaat Nissan wel heel ver. Zou het ontwerpteam z'n opdracht misschien zijn begonnen met een vouwblaadje en na een urenlange een groepssessie origami tot dit ontwerp zijn gekomen?

Flop - Wat heb je nu echt aan een zelfrijdende Tesla?

Als eerste Europese land heeft Nederland Tesla’s Full Self Driving-systeem goedgekeurd. Maar denk niet dat je je daarmee slapend of append door het verkeer kunt begeven. Wat heb je er dan wel aan? Spoiler: je moet supergoed blijven opletten.

Flop - arme Nederlandse pomphouders bij de Duitse grens

Tanken in Duitsland wordt de komende tijd weer een stuk aantrekkelijker. De Duitse overheid verlaagde de accijns op brandstof tijdelijk. Dat is fijn voor je portemonnee, maar sneu voor alle pomphouders langs de grens.