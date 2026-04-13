Nieuws

Tanken in Duitsland wordt de komende tijd weer een stuk aantrekkelijker voor Nederlanders. De Duitse overheid grijpt namelijk in met een tijdelijke belastingverlaging op brandstof.

Dat meldt het Duitse Handelsblatt. De accijns op benzine en diesel gaat voor twee maanden met ongeveer 17 cent per liter omlaag. Bondskanselier Friedrich Merz verwacht dat tankstations dit voordeel direct doorberekenen aan automobilisten, waardoor de prijzen aan de pomp snel dalen.

Wij volgen het nieuws voor je op de voet. Lees erover in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Ingrijpen vanwege stijgende prijzen

De maatregel komt niet uit de lucht vallen, want de brandstofprijzen zijn flink gestegen door de onrust in het Midden-Oosten. Door de spanningen en aanvallen in de regio, en het vrijwel stilvallen van scheepvaart door de Straat van Hormuz, zijn olieprijzen wereldwijd opgelopen.

Om de impact voor burgers en bedrijven te verzachten, trekt de Duitse overheid zo’n 1,6 miljard euro uit. Daarnaast mogen werkgevers hun personeel een belastingvrije bonus van 1000 euro geven, als extra steun in dure tijden.

Duitsland al goedkoper dan Nederland

Opvallend is dat tanken in Duitsland nu al goedkoper is dan in Nederland, en dat verschil kan verder oplopen. Volgens de ANWB ligt de dieselprijs in Duitsland gemiddeld rond de 2,26 euro per liter, ongeveer 20 cent minder dan hier.

Voor benzine geldt een vergelijkbaar verschil, met prijzen rond de 2,07 euro per liter. In Nederland liggen de adviesprijzen enkele dubbeltjes hoger, waardoor tanken over de grens snel loont.

Meer tanktoerisme verwacht

De prijsverlaging maakt Duitsland extra interessant voor Nederlandse automobilisten, vooral voor mensen die dicht bij de grens wonen. De kans is groot dat het zogeheten tanktoerisme daardoor weer toeneemt.

Om de lagere accijnsinkomsten te compenseren, verhoogt Duitsland onder meer de belasting op tabak. Daarmee probeert de overheid de begroting in balans te houden, terwijl automobilisten tijdelijk profiteren van lagere brandstofprijzen.