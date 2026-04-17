Rijdt hier de goedkoopste auto van Nederland in 2027?

Nieuws

Dacia werkt aan een nieuwe, spotgoedkope elektrische auto, en de eerste spyshots geven al verrassend veel prijs. Opvallend is dat dit geen opvolger van de Spring is, maar een zustermodel van de nieuwe Renault Twingo.

De nieuwe Dacia EV moet eind 2026 op de markt komen en wordt het tweede elektrische model van het merk.

Sterke gelijkenis met Twingo

De spyshots laten duidelijk zien dat deze Dacia technisch nauw verwant is aan de nieuwe Renault Twingo. Vooral het zijaanzicht verraadt de basis, met een vergelijkbare daklijn en raampartij. Dit zie je duidelijk op de foto's hierboven. Ook details zoals de relatief vlakke voorruit en de buitenspiegels komen overeen met de Twingo.



Eigen gezicht voor en achter

Toch probeert Dacia zich te onderscheiden, onder meer met een eigen vormgeving bij de C-stijl, die het geheel net wat speelser maakt. Aan de voorzijde kiest Dacia ook voor een meer eigen ontwerp. De neus oogt vlakker en robuuster, met rechthoekige koplampen en de bekende lichtsignatuur van het merk.

Achterop zien we een smalle achterruit boven een grote achterklep, gecombineerd met kleine, vierkante achterlichten en een subtiele dakspoiler. Het geheel oogt functioneel en no-nonsense, precies wat je van Dacia verwacht.

Bekende techniek, bescheiden prestaties

De basis van de nieuwe EV is het AmpR Small-platform van Renault, dat ook onder de Twingo, Renault 4 en 5 ligt. De specificaties liggen naar alle waarschijnlijkheid dicht bij die van de Twingo. Die heeft een batterij van 27,5 kWh, een actieradius tot zo’n 262 kilometer en 82 pk. Laden kan in de Franse EV met maximaal 50 kW.

Tussen Spring en Sandero in

De nieuwe Dacia komt onder de toekomstige elektrische Sandero te staan en net boven de huidige Spring. Met een lengte van circa 3,85 meter is hij iets groter dan de Twingo, en er is plek voor vier inzittenden en ruim 300 liter bagage.

Productie vindt waarschijnlijk plaats in Europa, mogelijk in Slovenië. De vanafprijs kan zomaar rond de 18.000 euro liggen, waarmee deze Dacia zelfs ruim onder de Twingo duikt. Die koop je vanaf 20.990 euro.

Spotgoedkoop elektrisch rijden

Als Dacia deze EV inderdaad voor circa 18.000 euro in de markt zet, dan wordt het zomaar de goedkoopste auto van Nederland. Die titel was lange tijd in handen van de Dacia Spring. Op dit moment is de goedkoopste auto ook al van Dacia: de Dacia Sandero is al vanaf 18.200 euro te bestellen.

