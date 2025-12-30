Top 10 - De populairste youngtimers van 2025

Nieuws

Nieuwe auto's zijn degelijk en ruiken nog nieuw. Maar voor fijne autoverhalen zoeken we liefhebbers op, die met hun klassieker of youngtimer de mafste avonturen beleven. Zoals Tom met zijn bijzondere Suzuki Kizashi: "Als ik jou er op de snelweg mee laat rijden, heb je meer bekijks dan met een Lamborghini of een Porsche" Dit zijn de 10 bestgelezen youngtimer-reportages van 2025.

1. Tom over zijn bijzondere Suzuki: 'Hij trekt meer bekijks dan een Porsche'

Welke sportsedan uit 2010 was groter dan een Mercedes C-klasse, is zo luxe als een Lexus en trekt meer bekijks dan een sportwagen? Wie nu ‘Suzuki Kizashi’ roept, is vast - net als Tom - één van de weinigen die er zelf eentje hebben.

2. Marc heeft de snelste Fiat ooit en krijgt bewonderende blikken van Ferrari-rijders

Anders dan de doorsnee 18-jarige, begon Marc de Haan (32) zijn autocarrière niet in een derdehands Toyota Aygo. Hij zocht het letterlijk lagerop: in een Coupé Fiat. En nog altijd is hij het model trouw. Al verruilde hij z’n eerste exemplaar voor de ultieme LE-versie, mét roffelende vijfcilinder turbo.

3. Waarom Laura het soms heel warm krijgt van haar Alfa Giulietta

Laura heeft een zwak voor Italiaanse auto's. Ze droomt eigenlijk van een Alfa Romeo 4C, maar in afwachting van het juiste lot uit de loterij, rijdt ze nu met veel plezier in een rode Alfa Giulietta. Soms krijgt ze het er warm van ...

4. Jaguar-rijder Mathijs: "BMW is voor mij synoniem voor ellende"

Zelden reed Mathijs de Vries langer dan twee jaar in dezelfde auto. Er kwam altijd wel iets langs dat mooier, sneller of luxer was. Ooit paste een BMW 735i in dat plaatje, maar niet voor lang … Zijn huidige auto, een verlengde Jaguar XJ, is Mathijs zelfs na vijf jaar nog niet zat.

5. Marieke over haar zeldzame Japanse auto: "Elke rit voelt als vakantie"

De Nissan Pao was niet voor Europa bedoeld, toch is het design een gezellig samenraapsel van klassieke Europese ontwerpen. Daarnaast zit-ie bomvol met laat twintigste-eeuws, typisch Japans vernuft. Die combinatie maakt de Pao voor Marieke van Heesbeen een onweerstaanbare auto.

6. Hans over zijn Audi TT: 'Evenveel rijplezier als een peperdure Porsche'

Toen Hans Derksen de Audi TT Concept live aanschouwde was hij meteen smoorverliefd. Toch duurde het nog twintig jaar voordat-ie z’n eigen TT kocht. Dat was wel gelijk de ‘dikste’.

7. Wie een leuke tweedehands hybride zoekt, kan niet om deze zeldzame Honda heen

Op het auto-cv van Martin Schipper staan diverse hot hatches én een Nissan 350Z. Toch is de Honda CR-Z een van z’n favoriete auto’s.

8. Ezra over zijn Peugeot met Ferrari-dak: 'Mooier dan 'n standaard-Golfje'

Ezra Flikweert is pas begin 20 en kreeg de autoliefde met de paplepel ingegoten. Toch deden auto’s hem nooit zo veel. Totdat hij een Peugeot RCZ kon overnemen …

9. Hans Jan over zijn knalgele Audi: "Iemand vroeg me waarom ik zo'n spuuglelijke auto had gekocht"

De Audi A2 is de Van Gogh onder de auto’s. Tijdens z’n actieve leven werd-ie ondergewaardeerd en bracht-ie geen cent in het laatje. Om jaren later een enorme fanschare te verwerven. Ook Hans Jan Boxem is zo’n late A2-liefhebber. Hij koestert zijn imolagele Colour Storm als een kunstwerk.

10. Sjoerd werd depressief van zijn Golf, maar rijdt nu deze MG - én een Jaguar

De autoliefde van Sjoerd begon met Franse coupés. Maar na z’n eerste Jaguar, zat-ie al snel ‘tot aan z’n ellebogen’ in de Engelse auto’s. Eén daarvan is een MG TF. De roadster wordt vaak verwend met zachte doekjes en smeuïge wax, maar twee keer per jaar moet-ie eraan geloven ...