Boek direct jouw Hyundai i10 proefrit

Boek direct jouw Hyundai i10 proefrit Boek nu

Top 10 - De populairste youngtimers van 2025

Nieuwe auto's zijn degelijk en ruiken nog nieuw. Maar voor fijne autoverhalen zoeken we liefhebbers op, die met hun klassieker of youngtimer de mafste avonturen beleven. Zoals Tom met zijn bijzondere Suzuki Kizashi: "Als ik jou er op de snelweg mee laat rijden, heb je meer bekijks dan met een Lamborghini of een Porsche" Dit zijn de 10 bestgelezen youngtimer-reportages van 2025.

Top 10 - De populairste reportages van 2025

1. Tom over zijn bijzondere Suzuki: 'Hij trekt meer bekijks dan een Porsche'

Welke sportsedan uit 2010 was groter dan een Mercedes C-klasse, is zo luxe als een Lexus en trekt meer bekijks dan een sportwagen? Wie nu ‘Suzuki Kizashi’ roept, is vast - net als Tom - één van de weinigen die er zelf eentje hebben.

Lees ook Tom over zijn bijzondere Suzuki: 'Hij tekt meer bekijks dan een Porsche' Tom over zijn bijzondere Suzuki: 'Hij trekt meer bekijks dan een Porsche'
Tip
Boek direct jouw Hyundai i10 proefrit
Boek direct jouw Hyundai i10 proefrit

Vraag nu een gratis en vrijblijvende proefrit aan en ervaar de i10 zelf.

Boek nu
Top 10 - De populairste reportages van 2025

2. Marc heeft de snelste Fiat ooit en krijgt bewonderende blikken van Ferrari-rijders

Anders dan de doorsnee 18-jarige, begon Marc de Haan (32) zijn autocarrière niet in een derdehands Toyota Aygo. Hij zocht het letterlijk lagerop: in een Coupé Fiat. En nog altijd is hij het model trouw. Al verruilde hij z’n eerste exemplaar voor de ultieme LE-versie, mét roffelende vijfcilinder turbo.

Lees ook Marc heeft de snelste Fiat ooit en krijgt bewonderende blikken van Ferrari-rijders Marc heeft de snelste Fiat ooit en krijgt bewonderende blikken van Ferrari-rijders
Top 10 - De populairste reportages van 2025

3. Waarom Laura het soms heel warm krijgt van haar Alfa Giulietta

Laura heeft een zwak voor Italiaanse auto's. Ze droomt eigenlijk van een Alfa Romeo 4C, maar in afwachting van het juiste lot uit de loterij, rijdt ze nu met veel plezier in een rode Alfa Giulietta. Soms krijgt ze het er warm van ...

Lees ook Waarom Laura het soms heel warm krijgt van haar Alfa Giulietta Waarom Laura het soms heel warm krijgt van haar Alfa Giulietta
Top 10 - De populairste reportages van 2025

4. Jaguar-rijder Mathijs: "BMW is voor mij synoniem voor ellende"

Zelden reed Mathijs de Vries langer dan twee jaar in dezelfde auto. Er kwam altijd wel iets langs dat mooier, sneller of luxer was. Ooit paste een BMW 735i in dat plaatje, maar niet voor lang … Zijn huidige auto, een verlengde Jaguar XJ, is Mathijs zelfs na vijf jaar nog niet zat.

Lees ook Jaguar-rijder Mathijs: "BMW is voor mij synoniem voor ellende" Jaguar-rijder Mathijs: "BMW is voor mij synoniem voor ellende"
Top 10 - De populairste reportages van 2025

5. Marieke over haar zeldzame Japanse auto: "Elke rit voelt als vakantie"

De Nissan Pao was niet voor Europa bedoeld, toch is het design een gezellig samenraapsel van klassieke Europese ontwerpen. Daarnaast zit-ie bomvol met laat twintigste-eeuws, typisch Japans vernuft. Die combinatie maakt de Pao voor Marieke van Heesbeen een onweerstaanbare auto.

Lees ook Marieke over haar zeldzame Japanse auto: "Spannend om er de slijptol in te zetten!" Marieke over haar zeldzame Japanse auto: "Elke rit voelt als vakantie"
Top 10 - De populairste reportages van 2025

6. Hans over zijn Audi TT: 'Evenveel rijplezier als een peperdure Porsche'

Toen Hans Derksen de Audi TT Concept live aanschouwde was hij meteen smoorverliefd. Toch duurde het nog twintig jaar voordat-ie z’n eigen TT kocht. Dat was wel gelijk de ‘dikste’.

Lees ook Hans over zijn Audi TT: 'Evenveel rijplezier als een peperdure Porsche' Hans over zijn Audi TT: 'Evenveel rijplezier als een peperdure Porsche'
Top 10 - De populairste reportages van 2025

7. Wie een leuke tweedehands hybride zoekt, kan niet om deze zeldzame Honda heen

Op het auto-cv van Martin Schipper staan diverse hot hatches én een Nissan 350Z. Toch is de Honda CR-Z een van z’n favoriete auto’s.

Lees ook Martin over zijn hybride Honda Coupé: "Hij rijdt veel fijner dan een nieuwe Mini" Wie een leuke tweedehands hybride zoekt, kan niet om deze zeldzame Honda heen
Top 10 - De populairste reportages van 2025

8. Ezra over zijn Peugeot met Ferrari-dak: 'Mooier dan 'n standaard-Golfje'

Ezra Flikweert is pas begin 20 en kreeg de autoliefde met de paplepel ingegoten. Toch deden auto’s hem nooit zo veel. Totdat hij een Peugeot RCZ kon overnemen …

Lees ook Ezra over zijn Franse coupé met Ferrari-achterruit: 'Mooier dan zo'n standaard-Golfje' Ezra over zijn Peugeot met Ferrari-dak: 'Mooier dan 'n standaard-Golfje'
Top 10 - De populairste reportages van 2025

9. Hans Jan over zijn knalgele Audi: "Iemand vroeg me waarom ik zo'n spuuglelijke auto had gekocht"

De Audi A2 is de Van Gogh onder de auto’s. Tijdens z’n actieve leven werd-ie ondergewaardeerd en bracht-ie geen cent in het laatje. Om jaren later een enorme fanschare te verwerven. Ook Hans Jan Boxem is zo’n late A2-liefhebber. Hij koestert zijn imolagele Colour Storm als een kunstwerk.

Lees ook Hans Jan over zijn Audi A2: "Iemand vroeg me waarom ik zo'n spuuglelijke auto had gekocht" Hans Jan over zijn knalgele Audi: "Iemand vroeg me waarom ik zo'n spuuglelijke auto had gekocht"
Top 10 - De populairste reportages van 2025

10. Sjoerd werd depressief van zijn Golf, maar rijdt nu deze MG - én een Jaguar

De autoliefde van Sjoerd begon met Franse coupés. Maar na z’n eerste Jaguar, zat-ie al snel ‘tot aan z’n ellebogen’ in de Engelse auto’s. Eén daarvan is een MG TF. De roadster wordt vaak verwend met zachte doekjes en smeuïge wax, maar twee keer per jaar moet-ie eraan geloven ...

Lees ook Sjoerd werd depressief van zijn Golf en rijdt nu deze Britse roadster - én een Jaguar Sjoerd werd depressief van zijn Golf, maar rijdt nu deze MG - én een Jaguar
Tip
Boek direct jouw Hyundai KONA proefrit
Boek direct jouw Hyundai KONA proefrit

Vraag nu een gratis en vrijblijvende proefrit aan en ervaar de KONA zelf.

Boek nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Beter navigeren met Compass
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact