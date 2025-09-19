Volkswagen gaat lekker, maar wordt bijna ingehaald door dit merk

Nieuws

De Volkswagen-groep heeft in Nederland weinig te klagen. De verkopen tot en met augustus laten mooie cijfers zien. Eén zaak viel ons met name op. Dit merk doet het wel erg goed.

Volkswagen verkoopt goed

Volkswagen zelf doet het met 17.187 verkopen tot nu toe prima. Zelfs 25 procent beter dan vorig jaar. Het beste nieuws is dat er niet een enkel model is dat goed scoort, maar dat er over de hele range goed verkocht wordt.

De Volkswagen Tiguan was het populairst met 3089 exemplaren, maar ook de Polo (2820) en Golf (2115) deden het goed. De nieuwe Volkswagen Tayron verkocht met 1145 exemplaren als nieuwkomer eveneens prima.

Sterk in benzine en elektrisch

De verkopen van Volkswagen zijn niet alleen mooi verdeeld over de modellen. Vrijwel alle merken van de Volkswagen-groep doen het ook steeds beter met elektrische auto’s, terwijl de traditionele modellen goed blijven verkopen. In totaal was 33,2 procent van de verkopen elektrisch. Bij Audi gold dat zelfs voor meer dan de helft (52,2%). Volkswagen zelf verkocht 4122 elektrische auto’s, 24 procent van het totaal.

Dit merk gaat Volkswagen mogelijk inhalen

Het opvallendst binnen het concern zijn de verkoopcijfers van Skoda. Die stegen in de eerste acht maanden van het jaar met 19 procent naar ruim 14 duizend exemplaren. De Skoda Elroq was met 4707 zelfs de verkooptopper van de groep.

Ook de Skoda Kodiaq loopt goed (3503). Bij Skoda is 41,3 procent elektrisch. Voor de toekomst is dat zeker niet verkeerd. Als het merk lekker blijft doorgroeien, streeft het dit jaar Volkswagen nog voorbij.

Overige merken

Audi scoort eveneens sterk dit jaar met 9559 verkopen (+15%). Cupra kan als klein en relatief nieuw merk snel groeien naar 2658 verkochte auto’s (+121%). Dat gaat deels ten koste van Seat, waarvan het nieuwe merk modellen overnam. De Spaanse fabrikant zakte in de verkopen met 20 procent naar 3196. Porsche verkocht met 1919 stuks bijna honderd auto’s meer dan in dezelfde periode in 2024. Bentley en Lamborghini stegen naar 164 en 76 bolides.

Totale verkopen Volkswagen-groep

Met 50 duizend verkochte auto’s staat de Volkswagen-groep met stip bovenaan de verkooplijsten in Nederland. Voor Kia en Hyundai met 37.315 registraties en Stellantis met 25.991 verkopen. Het marktaandeel van Volkswagen is daarmee 20,8 procent.