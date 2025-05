Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 21 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. De verkoopcijfers in China zorgen bij meerdere merken voor sippe gezichten, maar een plug-in hybride met 200 kilometer bereik tovert weer een lach op die van ons. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Pas op Elon Musk, daar komt een goedkope elektrische Toyota



Goedkoop, goedkoper, goedkoopst: zo wilde Elon Musk met zijn Tesla's de concurrentie verslaan. Met de Toyota bZ5 krijgt de Amerikaan nu een koekje van eigen deeg. Deze elektrische crossover kost de helft van een Tesla Model Y! Er zit echter wel een maar aan ... Wat dat is lees je in het artikel hieronder.

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie





Top - BYD druk bezig met PHEV met 200 km range

Volkswagen geeft het goede voorbeeld met zijn plug-in hybrides: ruim 100 kilometer EV-range. Maar BYD werkt momenteel aan een aandrijflijn met tot wel 200 kilometer rijbereik. Lees er in het artikel hieronder meer over.

BYD private lease

De BYD Atto 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 467,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Atto 3 private lease prijzen.

De BYD Atto 2 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Atto 2 private lease prijzen.

De BYD Seal U is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 574,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Seal U private lease prijzen.

Top - Is dit de redding van Nissan?

Nissan heeft het moeilijk en kan dus wel een succesje gebruiken. Kan dat de Micra zijn? De Japanners hebben officieel het doek van het model gehaald, en daarbij wordt duidelijk wat we al wisten: de EV lijkt wel erg veel op de Renault 5. Dat hoeft natuurlijk niet erg te zijn, er zijn ergere voorbeelden ... En bovendien vonden we na lang speuren drie verschillen. Je ziet ze in het bericht hieronder.

Flop - Subaru wil nu alweer stoppen met EV's



Het is niet zo dat Subaru een hardloper is op het gebied van EV's, maar de prille plannen die het eigenzinnige merk had op het gebied van elektrische auto's wil het nu alweer de prullenbak in gooien. Waar is de visie, Subaru?



Flop - Regent het bij jou? Maak deze fout niet achter het stuur



De eerste regen in lange tijd is ondertussen gevallen, en er komt nog meer aan dit weekend. Goed voor de droogte, maar er zit ook een gevaar in. Wat dat is lees je in het bericht hieronder.

Flop - Dit onbekende premiummerk vernedert BMW en Mercedes

Dat het niet zo lekker gaat met westerse automerken in China, is inmiddels wel bekend. Maar dat BMW en Mercedes worden afgetroefd door een piepjong Chinees merk, is toch wel extra pijnlijk. Ook jij hebt waarschijnlijk nog nooit van ze gehoord. Hoe ze heten lees je in het artikel.



Ga jij op vakantie en heb je leesvoer nodig? Neem nu extra voordelig een abonnement op Auto Review!

Extra voordelig een Auto Review-abonnement!